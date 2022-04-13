شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 5.1٪ فى الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جديد أن الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر التقليدية انخفضت بنسبة 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022 لكنها تجاوزت التوقعات السابقة، ووفقًا لشركة أبحاث السوق IDC ، على الرغم من سلسلة التوريد والتحديات اللوجستية المستمرة، لا يزال البائعون يشحنون 80.5 مليون جهاز كمبيوتر شخصي خلال هذا الربع.

وقال رايان ريث، نائب رئيس المجموعة في شركة "آي دي سي" العالمية لتتبع الأجهزة المحمولة، في بيان: "لا ينبغي أن يكون التركيز على الانخفاض السنوي في أحجام أجهزة الكمبيوتر الشخصية لأن ذلك كان متوقعًا"، وأضاف ريث: "يجب أن ينصب التركيز على صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تمكنت من شحن أكثر من 80 مليون جهاز كمبيوتر في وقت لا تزال فيه الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في حالة من الفوضى، مصحوبة بالعديد من التحديات الجيوسياسية والمتعلقة بالوباء".

ويمثل حجم الربع الأول الربع السابع على التوالي حيث تجاوزت الشحنات العالمية 80 مليونًا، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل منذ عام 2012، وظلت التصنيفات بين كبار البائعين دون تغيير في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

وظلت لينوفو الشركة الأولى بحصة سوقية بلغت 22.7 في المائة، تليها إتش بي، وديل تكنولوجيز، وأبل، وكانت Dell و Apple و ASUS هم البائعون الوحيدون من الدرجة الأولى الذين شهدوا نموًا في الشحنات على أساس سنوي، وقال جاي تشو، مدير الأبحاث في IDC's Quarterly PC Monitor: "حتى مع تباطؤ أجزاء من السوق بسبب تشبع الطلب وارتفاع التكاليف، ما زلنا نرى بعض الجوانب الفضية في السوق التي وصلت إلى نقطة انعطاف نحو وتيرة نمو أبطأ." تعقب.

وأضاف تشو: "بصرف النظر عن الإنفاق التجاري على أجهزة الكمبيوتر، لا تزال هناك أسواق صاعدة حيث تم إهمال الطلب في الفترات السابقة للوباء، كما تصاعد الطلب الاستهلاكي المرتفع".