شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يختبر ميزة جديدة لإظهار عدد الإعجابات على المقالات لمستخدمي أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ "بحث جوجل" في اختبار ميزة جديدة لتطبيق أندرويد الخاص به، حيث ذكر موقع 9to5google أن عملاق التكنولوجيا سيسمح الآن لبعض المستخدمين برؤية عدد الإعجابات للمقالات في قسم خلاصة اكتشاف التطبيق في هذه التجربة المحدودة، ومع ذلك، فقد تمكن المستخدمون من مشاركة ملاحظاتهم حول المقالات الموجودة في موجز جوجل Discover لفترة طويلة الآن.

وفي وقت سابق، كان الهدف الرئيسي لنظام التعليقات هذا هو تحسين الأذواق الشخصية للمستخدمين حيث يمكنهم التصويت على المشاركات التي تعجبهم والتصويت على المشاركات التي لم يعجبهم، وفي وقت لاحق، تم تبسيط هذا النظام من خلال استبدال خيار التصويت الإيجابي بزر قلب على كل بطاقة وتم نقل التصويت لأسفل إلى خيار "غير مهتم بهذا" داخل القائمة.

ويشير التقرير إلى أن جوجل تحاول الآن تجربة غرض آخر لزر الإعجاب في خلاصات Discover، وكجزء من هذه التجربة المحدودة، ستعرض خلاصة Discover الآن الأعداد المماثلة للمقالات ومقاطع الفيديو الفردية، وستكشف عمليات الإعجاب هذه عن عدد مستخدمي بحث جوجل الآخرين الذين أحبوا منشورًا ما يكفي للتصويت عليه.

وقد يكون التغيير بمثابة تحول محتمل مثير للاهتمام لخلاصة Discover حيث سيكون للقراء مقياس مرئي لفهم مدى جودة تلقي المحتوى، وقد يؤثر هذا على المنشورات الصغيرة التي تحاول إدخال محتواها في خلاصات Discover للمزيد من الأشخاص حيث قد يشعرون بالحافز لتشجيع القراء على النقر فوق الزر "أعجبني".

ومع ذلك، لا توجد علامة واضحة على الزر "إبداء الإعجاب" الذي يقوم بأي شيء بخلاف مساعدة المستخدمين على تنظيم موجزهم، وقد يفاجأ بعض المستخدمين أيضًا بمعرفة أنه تتم أيضًا مشاركة تعليقاتهم بشكل مجهول كتأييد للمنشور للآخرين.