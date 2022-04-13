شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتس آب سيسمح للمستخدمين مشاركة ملفتاهم الشخصية عبر رابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة الرسائل "واتس آب" لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة ملفك الشخصي عبر URL على منصات التواصل الاجتماعي، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأت المنصة المملوكة لشركة Facebook في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد عبر برنامج Google Play Beta.

التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 2.22.9.8 ويحصل على إشارات إلى زر ملف تعريف مشاركة جديد.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، يوفر WhatsApp حاليًا خيارًا لإنشاء رمز QR لملفك الشخصي يمكنك مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي، ويتيح ذلك للمستخدمين الوصول إليك بسهولة بدون رقم هاتفك.

ومع ذلك، لم تكن هذه الميزة شائعة جدًا لأن العديد من المستخدمين لا يعرفون كيفية مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، ويقترح التقرير أنه باستخدام زر مشاركة ملف التعريف الجديد، ستتمكن من إنشاء ارتباط إلى ملف التعريف الخاص بك والذي سيسمح للمستخدمين الآخرين بالدردشة معك بنقرة واحدة.

ووفقًا للصورة التي تمت مشاركتها في التقرير، من المحتمل أن تقتصر الميزة على حسابات WhatsApp Business، ويكشف التقرير أيضًا أن الزر الجديد سيكون متاحًا بجوار صورة ملفك الشخصي ضمن علامة التبويب "الإعدادات".

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنك تشارك ملفك الشخصي عبر رابط قصير، إلا أن المستخدمين الآخرين سيظلون يحصلون على رقم هاتفك لأنه أيضًا جزء من ملفك الشخصي، واعتبارًا من الآن، لم يشارك WhatsApp أي تفاصيل حول الميزة. كما ذكرنا سابقًا، فقد تم رصد مراجع الميزة في التحديث التجريبي ولم يُعرف بعد متى ستكون متاحة للجمهور.

وبصرف النظر عن هذا، ورد أن WhatsApp يعمل أيضًا على اختصار دردشة جديد يتيح لك إنشاء أوامر عمل بسرعة، تم أيضًا رصد إشارات إلى هذه الميزة في آخر تحديث تجريبي لأجهزة أندرويد.