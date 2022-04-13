شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخضع للتحقيق من قبل هيئة المراقبة في المملكة المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة تحقيقًا في شركة أبل بعد أن ادعت مهندسة كبيرة سابقة أن عملاق التكنولوجيا قد وصل إلى الهواتف الذكية لموظفيها عبر ميزة Face ID.

وفي شكوى مقدمة إلى مكتب مفوض المعلومات (ICO)، زعمت المُبلغ عن المخالفات آشلي جيوفيك أن عملاق التكنولوجيا فصلها بعد أن أثارت عددًا من المخاوف، داخليًا وعلنيًا، بما في ذلك بشأن سلامة مكان العمل، وزعمت أن شركة آبل "تضغط على موظفيها للمشاركة في إجراءات جمع البيانات الغازية ، بما في ذلك مسح قنوات الأذن / الأذن".

وأكد ICO و CNIL الفرنسية تلقي شكوى خصوصية Gjovik ضد أبل، وفقًا لتقارير TechCrunch، وقال المتحدث باسم ICO: "نحن على علم بهذا الأمر وسنقيم المعلومات المقدمة"، وزعم Gjovik أيضًا أن أبل استخدمت تطبيقًا على أجهزة iPhone الخاصة بالموظفين "يلتقط الصور / مقاطع الفيديو تلقائيًا كلما اعتقدت أنه رأى وجهًا".

وقد تم فصلها من الشركة في سبتمبر الماضي بعد أن أثارت مخاوف بشأن نهج صاحب العمل تجاه خصوصية الموظفين، ومنذ ذلك الحين ، تورط اثنان من موظفي أبل السابقين الذين احتلوا عناوين الصحف العام الماضي لقيادتهم حركة المبلغين عن المخالفات ضد الشركة في معركة قانونية غريبة، واتهم كل منهما الآخر بالتحرش والمطاردة.

وشارك Gjovik وموظف سابق آخر في أبل، Cher Scarlett، في تأسيس حملة المبلغين عن المخالفات تسمى #AppleToo last tear، بينما ركزت سكارليت على المساواة في الأجور والعمل عن بعد وقضايا الشفافية في شركة أبل، أثار Gjovik مخاوف بشأن سياسات خصوصية أبل، فيما لم تعلق الشركة بعد على التقارير الأخيرة.