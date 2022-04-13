شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Beats تقدم بعض الميزات المفيدة لمستخدمى Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مالكو Android الذين يستخدمون منتجات Beats على بعض الميزات المفيدة، وتضيف العلامة التجارية المملوكة لشركة Apple أدوات "Locate my Beats" و Product Widgets إلى تطبيق Android الخاص بها، وفقا لتقرير engadged.

وستتمكن من تعقب سماعات الأذن في غير مكانها، وعرض معلومات عمر البطارية والتحكم فى أوضاع الاستماع (بما في ذلك إلغاء الضوضاء) من هاتفك أو جهازك اللوحى الذي يعمل بنظام Android.

ويتم توفير ميزات مماثلة في iOS - يمكن لمستخدمى iPhone تحديد موقع الأجهزة المتوافقة من خلال Find My ، على سبيل المثال.

وستكون هذه الميزات متاحة لجميع المنتجات التي تعمل مع تطبيق Beats على نظام Android ، بما فى ذلك Studio Buds كما يحدث .

وكشفت Beats للتو عن ثلاثة ألوان جديدة لـ Studio Buds بقيمة 150 دولارًا ، والتي تقول إنها أسرع منتجات Beats مبيعًا حتى الآن، ومتغيرات Sunset Pink و Ocean Blue و Moon Gray متاحة الآن على موقع Apple الإلكترونى.