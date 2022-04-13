شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla ستطلق طراز Y أرخص ببطاريات أكبر قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتوق للحصول على سيارة Tesla EV باستخدام إحدى خلايا البطارية ذات السعة العالية للشركة والتي تبلغ 4680 فستجدها أخيرًا - على الرغم من أنك قد تضطر إلى الانتظار لفترة قصيرة، وفقا لتقرير engadged.

وعلمت Electrek أن Tesla تبيع الطراز Y فى متغير قياسى جديد من AWD يستخدم 4680 خلية لتقديم 279 ميلًا من النطاق وخمس ثوانٍ من 0-60MPH مقابل 59990 دولارًا (3000 دولار أقل من Long Range AWD)، ولكن فقط للموظفين في الوقت الحاضر نسخة للمشترين اليومية ستكون متاحة فى الأسابيع المقبلة، وفقا لمصادر Electrek فى الشركة.

ويتضمن هذا الطراز Y أيضًا بعض الميزات التي لم تظهر في أي مستوى تقليم سابق، مثل مسند ذراع مركزى مغناطيسى ورف لا يتجزأ، وبحسب ما ورد سلمت تسلا حفنة من هذه المركبات الكهربائية للعمال في حدث " Giga Rodeo " فى تكساس الأسبوع الماضى. ويبلغ حجم الخلايا البالغ عددها 4680 ضعف حجم وحدات تسلا الحالية ، لكنها تبلغ خمسة أضعاف السعة.

ويتيح ذلك لشركة Tesla إما توسيع نطاق مركباتها أو استخدام عدد أقل من البطاريات للحفاظ على نفس النطاق، مما قد يؤدى إلى تقليص التكاليف، فى الإصدار Y الجديد من الطراز، ويتم تنفيذها فى حزمة بطارية هيكلية من شأنها أن تقلل من التعقيد والوزن، مما يزيد من الكفاءة.

وعلى هذا النحو، فإن هذا النموذج Y لا يمثل توسعًا فى التشكيلة بقدر ما هو خطوة مهمة فى استراتيجية منتج Tesla، وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن ترى تقنية البطارية الجديدة تصل إلى كل سيارة Tesla EV ، فمن المفترض أن تساعد فى إبقاء الأسعار تحت السيطرة وتحسين النطاق، وفي النهاية تؤدي إلى السيارة الأسطورية التى تبلغ تكلفتها 25000 دولار.