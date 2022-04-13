شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يتيح للمنافذ الإخبارية مشاركة المقالات كقصص تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الناس وسائل التواصل الاجتماعى كمصدر إخبارى لسنوات ، وتأمل Snapchat في تحقيق أقصى استفادة من هذا الواقع، وفقًا لتقارير Axios .

وأطلقت Snapchat ميزة اختبار القصص الديناميكية التي تتيح لمنافذ الوسائط مشاركة المقالات الإخبارية تلقائيًا كقصص على منصة Discover من خلال موجزات RSS الحالية، ولا يحتاجون إلى متخصص لإنشاء إصدار مناسب للتطبيق، لوضعه بطريقة أخرى، ويمكن مواكبة الأحداث العالمية العاجلة (أو الصحف الشعبية) عندما لا تنشر المحتوى الخاص بك.

ويشمل الشركاء الأصليون مجموعة من المنشورات الرئيسية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند، بما في ذلك The Washington Post و The Independent و Le Figaro و Vogue India، ولا يدعم التنسيق الفيديو، لكن المشارك في الاختبار Axios قال إنه قد يكون كذلك في المستقبل.

ووفقًا لمصادر أكسيوس، هذا ليس مصدر أموال مباشر لـ Snapchat، ومع ذلك هذا ليس بيت القصيد، ويمنح هذا الناشرين حافزًا أقوى لمشاركة الأخبار على Snapchat من خلال تقليل المتاعب.

والأهم من ذلك، أنه قد يبقيك ملتصقًا بـ Snapchat - فقد تكون أقل عرضة للانتقال إلى Instagram أو TikTok إذا وصلت الأخبار عاجلاً على خدمة Snap.