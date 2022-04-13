شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إدارة بايدن تخطط لبيع وقود E15 المحظور فى معظم الولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، في محاولة لخفض أسعار الغاز المرتفعة، أن إدارة بايدن تريد التحول إلى وقود يحتمل أن يكون أقل من البنزين العادي. تخطط وكالة حماية البيئة لإصدار تنازل طارئ يسمح ببيع وقود يسمى E15 على مدار العام ، وهو أمر محظور في معظم الولايات المتحدة خلال أشهر الصيف عندما يكون الضباب الدخاني خطرًا أكبر.

E15 عبارة عن مزيج من البنزين مع ما يصل إلى 15 في المائة من الإيثانول - وهو وقود مصنوع من مادة نباتية.

ومن المفترض أن توفر هذه الخطوة أموالًا للأمريكيين مع تقليل الاعتماد على إمدادات النفط الأجنبية لأن الإيثانول يمكن صنعه من الذرة المزروعة محليًا حسبما نقل موقع The verege.

يُفترض أن تتحرك هذه الخطوة لتوفير الأموال الأمريكية بينما يتم تقليل الاعتماد على النفط الأجنبي معظم البنزين في الولايات المتحدة مختلط بالفعل بما يصل إلى 10 في المائة من الإيثانول.

كان الحظر الصيفي ساري المفعول منذ عام 2011 ، واستند إلى مخاوف من أن المزيد من الإيثانول في الوقود قد يؤدي إلى مزيد من الضباب الدخاني. يمكن أن تزيد الزيادة المضافة من الإيثانول من كمية الملوثات المسببة للضباب الدخاني التي تدخل الغلاف الجوي.

يمكن أن تتفاعل هذه الملوثات مع ضوء الشمس لخلق المزيد من الضباب الدخاني - وهي مشكلة كبيرة خلال أشهر الصيف المشمسة، يمكن أن تؤدي زراعة كل تلك الذرة لإنتاج الوقود إلى المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وجاء في بيان حقائق البيت الأبيض أن وكالة حماية البيئة "ستعمل مع الولايات في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم وجود تأثيرات كبيرة على جودة الهواء خلال موسم القيادة الصيفي".

جادل محبو E15 لسنوات بأن الوقود ليس أسوأ بكثير بالنسبة لجودة الهواء من خلائط البنزين الأخرى. قدم المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون مؤخرًا مشاريع قوانين من شأنها رفع القيود المفروضة على E15. حاولت إدارة ترامب أيضًا التراجع عن الحظر الصيفي في عام 2019 ، لكن محكمة فيدرالية منعت هذا الجهد.

إن وفورات التكاليف المزعومة مع E15 هي مسألة نقاش أيضًا، تقول صحيفة وقائع البيت الأبيض أن E15 يمكن أن توفر للمستهلكين عشرة سنتات لكل جالون من البنزين في المتوسط، ولكن في حين أنه قد يكون أرخص، إلا أن الإيثانول يحتوي على طاقة أقل بمقدار الثلث من البنزين، لذلك يجب أن تكون التكاليف في المضخة منخفضة بما يكفي لتعويض الخسارة الطفيفة في كفاءة الوقود التي تأتي مع نسبة أعلى من الإيثانول في الوقود.

في الوقت الحالي، لا تحظى E15 بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة على أي حال، يباع في 2300 محطة وقود فقط في 30 ولاية، لكن هذا يمكن أن يبدأ في التغيير، تشير ورقة الحقائق التي وزعتها إدارة بايدن إلى أن "وكالة حماية البيئة تفكر أيضًا في اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل استخدام E15 على مدار العام".

"استراتيجية الإدارة لتحفيز تطوير الوقود الحيوي المحلي أمر بالغ الأهمية لتوسيع خيارات الأمريكيين للحصول على وقود ميسور التكلفة على المدى القصير وبناء استقلال حقيقي في مجال الطاقة على المدى الطويل من خلال تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، كما جاء في ورقة الحقائق.