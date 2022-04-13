شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين أو تعطيل خدمات الموقع على هاتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمات الموقع من بين أهم الأذونات التي يمكنك منحها أو رفضها على هاتفك، حيث تعتمد العديد من التطبيقات على خدمات الموقع للقيام بعملها، فيحتاج تطبيق الخرائط إلى إذن لاستخدام خدمات الموقع لمعرفة مكانك وتقديم اتجاهات القيادة أو المشي، وقد تعمل التطبيقات الأخرى التي تعتمد على معرفة موقعك على بعض الميزات المرتبطة بالموقع.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يعد من السهل تشغيل خدمات الموقع وإيقاف تشغيلها، وكذلك تمكين خدمات الموقع لتطبيقات معينة، حيث نقدم لك الخطوات الخاصة بأى هاتف أندرويد.



كيفية تمكين خدمات الموقع على أندرويد كيفية تمكين خدمات الموقع على أندرويد يفعل هاتف أندرويد خدمة الموقع الشاملة بشكل افتراضى، على الرغم من أنك تحتاج إلى منح إذن لكل تطبيق تقوم بتثبيته، وإذا تم إيقاف تشغيل خدمات الموقع لهاتف أندرويد، فيمكنك إعادة تشغيلها ببضع ضغطات.

ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق الموقع، وإذا تم إيقاف تشغيله، فقم بتشغيل "استخدام الموقع" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.

يجب عليك أيضًا التحقق من التطبيقات الفردية، إذا كنت تريد التأكد من تمكين تطبيق معين لخدمات الموقع، فاضغط فوق أذونات موقع التطبيق وابحث عن التطبيق في القائمة.

اضغط على التطبيق واختر السماح فقط أثناء استخدام التطبيق أو اسأل في كل مرة، وبشكل عام، يعد السماح فقط أثناء استخدام التطبيق هو الخيار الأكثر ملاءمة والأكثر شيوعًا.



كيفية تعطيل خدمات الموقع على أندرويد كيفية تعطيل خدمات الموقع على أندرويد إذا كنت ترغب في تحسين خصوصيتك أو إطالة عمر بطارية هاتفك، فقد ترغب في تعطيل خدمات الموقع، على الرغم من أن هذا سيجعل استخدام هاتفك أقل ملاءمة إلى حد كبير لأن العديد من التطبيقات تعتمد على معرفة مكانك.

إذا كنت ترغب في تعطيل خدمات الموقع على مستوى العالم، بحيث لا يمكن لأي تطبيقات معرفة مكانك، فابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق الموقع.

وإذا كان قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيل استخدام الموقع عن طريق تمرير الزر جهة اليسار.

كما يمكنك تعطيل خدمات الموقع فقط لتطبيقات محددة، ففي صفحة الموقع في الإعدادات، اضغط فوق أذونات موقع التطبيق وابحث عن تطبيق في القائمة.

اضغط على التطبيق واختر عدم السماح، وبالتناوب، يمكنك تحديد السؤال في كل مرة، مما يعني أنه سيتعين عليك تحديد ما إذا كنت تريد تمكين خدمات الموقع لهذا التطبيق في كل مرة يتم فيها تشغيل التطبيق، وهذا ليس ملائمًا للغاية، لكنه خيار متعدد الاستخدامات.