شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الوزراء التايوانى يدعو إلى إصدار سريع لقوانين حماية الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء التايواني إلى تمرير سريع للمراجعات للقوانين التي تفرض عقوبات أشد لمنع الصين من سرقة تقنيتها الرقائق، قائلاً إن التهديد من "سلسلة التوريد الحمراء" يحتاج إلى ردع فعال.

في فبراير اقترح مجلس الوزراء التايواني تشديد القواعد، وسط مخاوف متزايدة في تايبيه من أن بكين، التي تدعي أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي هي أراضيها، تكثف تجسسها الاقتصادي حسبنا نقلت رويترز.

وتيوان موطنا لعملاق الصناعة TSMC والذي يمثل 92 ٪ من قدرة تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم، تمتلك تايوان ما تحتاجه الصين.

وتستخدم الرقائق التي تصنعها تايوان في كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الهواتف المحمولة.

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسنج تشانج أمام اجتماع لمجلس الوزراء إن "سلسلة التوريد الحمراء" - في إشارة إلى ألوان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين - تستخدم أساليب مختلفة "للتسلل" إلى تايوان، والاستيلاء على مواهبها، وسرقة التكنولوجيا الخاصة بها ، حسبما قال مكتبه في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضى.

وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون بحاجة إلى العمل معا لقمع والتحقيق.

وقال سو إنه طلب من وزارة العدل العمل مع البرلمان لضمان تمرير التعديلات على القانون المقترح في فبراير "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن الإدارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الاقتصاد ومجلس شؤون صنع السياسة في الصين، بحاجة إلى زيادة العقوبات على الشركات الصينية التي تتنكر في زي تايوانية لصيد المواهب "من أجل أن يكون لها تأثير رادع".

يقترح مجلس الوزراء التايواني جرائم جديدة لـ "التجسس الاقتصادي" بموجب قانون الأمن القومي ، وينص على عقوبة تصل إلى 12 عامًا في السجن لمن يسرب التقنيات الأساسية إلى الصين أو "قوات معادية أجنبية".

صعدت الصين من ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لمحاولة إجبار تايوان على قبول مزاعمها السيادية.

وتقول حكومة تايوان إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونًا فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم ، وإنهم سيدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا للهجوم.