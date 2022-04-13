شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تحويل كلمة مرور Wi-Fi لمنزلك إلى رمز QR لسهولة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا جاء أصدقاؤك إلى منزلك فقد تحتاج إلى إخبارهم بكلمة مرور WiFi الخاصة بك. وإذا كانت كلمة مرور معقدة، فستحتاج إلى كتابتها لهم.

يصبح الأمر مزعجًا ومرهقًا إذا كان هناك أكثر من صديقين في منزلك، ولكن يمكنك تسريع العملية برمتها باستخدام رمز الاستجابة السريعة والذي يمكن لأصدقائك مسحه ضوئيًا للاتصال بشبكتك.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

انتقل إلى رابط qifi على متصفح سطح المكتب الخاص بك.

أدخل SSID لتوصيلات WiFi ونوع التشفير وكلمة المرور.

قم بإنشاء رمز الاستجابة السريعة وقم بطباعته لإلصاقه فى أى مكان بالمنزل.

يمكنك استخدام أدوات أخرى مثل ZXing's QR Code Generator أو منشئ QR4 للمهمة نفسها. فى هذه الحالة لن تكون بحاجة إلى كتابة كلمة المرور لجميع أصدقائك واحدًا تلو الآخر.

إذا كنت لا تريد استخدام أي مواقع ويب، فيمكنك استخدام اختصارات Siri من جهاز iPhone أو iPad لإنشاء رمز.

وإذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام Android 10 ، فيمكنك اتباع هذا الدليل لإنشاء رمز QR مباشرة من إعدادات جهازك.