شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تبتكر جهاز يحول الألم فى العالم الافتراضى إلى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة ناشئة يابانية طمس الخط الفاصل بين الواقع والواقع الافتراضى باستخدام التكنولوجيا داخل أجهزة تسمح لمن يرتديها أن يشعر بالألم الذي يعاني منه داخل عالم الـ "metaverse" فى الحياة الواقعية، حيث كشفت H2L Technologies ، وهي شركة تكنولوجية ومقرها طوكيو ، النقاب مؤخرًا عن سوار معصم يعمل على إزالة الصدمات الكهربائية الصغيرة كلما عانى مرتديها من أضرار مسببة للألم في منطقة metaverse التي يتم الترويج لها مؤخرا.



الابتكار اليابانى

من المفترض أن يقوم الجهاز بعمل أكثر من ذلك بكثير ، بما في ذلك محاكاة مجموعة من الأحاسيس بدءًا من اصطياد الكرة وحتى قيام الطائر بقرص جلد مرتديها، فضلاً عن نقل الوزن والمقاومة، كل هذا يهدف إلى جعل هذه التجربة مزج بين الحقيقة والعالم الافتراضى، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

قالت إيمى تاماكى، الرئيس التنفيذي للشركة "يتيح لنا الشعور بالألم تحويل عالم metaverse إلى عالم حقيقى، مع زيادة مشاعر الحضور والانغماس"



السوار

وقالت المديرة التنفيذية اليابانية: "أعتقد أن تقنية اللمس ستحرر البشر من جميع قيود الجغرافيا وعلم وظائف الأعضاء والوقت بحلول عام 2029".

وبقدر ما قد تكون التجربة مخيفة بالنسبة للبعض، إلا أنها بالنسبة لأشخاص مثل إيمي تاماكى، وغيرهم ممن يعيشون مع أمراض مزمنة منهكة، يجب أن يبدو هذا النوع من التكنولوجيا والميتافيرس نفسه متحررا.

وأوضحت تاماكى: "الناس مثلى، الذين لا يستطيعون الخروج كثيرًا لأننى لا أملك ما يكفي من العضلات بسبب أمراض القلب، يمكنهم السفر إلى أي مكان وفي أى وقت بمساعدة هذه الأجهزة الاستشعارية"