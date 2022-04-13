شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هوندا تخطط لاستثمار 40 مليار دولار على المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صناعة السيارات هوندا أنها تنفق 5 تريليون ين أو حوالى 40 مليار دولار على جهود الكهربة خلال السنوات العشر القادمة، وفقا لتقرير engadged.

ويأتى ذلك بعد أن كشفت شركة هوندا العام الماضى أنها تعتزم تحويل جميع مبيعاتها من السيارات إلى السيارات الكهربائية وخلايا الوقود بحلول عام 2040.

ولجعل التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز أمرًا ممكنًا، يتعين عليها إطلاق مجموعة واسعة من السيارات عديمة الانبعاثات التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها .

وفى إيجاز مباشر، قالت الشركة أيضًا إنها تخطط لإطلاق 30 طرازًا من طرازات EV بحلول عام 2030 بحجم إنتاج يبلغ 2 مليون سيارة سنويًا، والهدف هو أن تشكل المركبات الكهربائية 40% من أسطولها بحلول نهاية العقد .

ووفقًا لتقارير TechCrunch، تخطط هوندا للحصول على الكرة في اليابان من خلال تقديم طراز EV صغير رخيص للغاية يكلف حوالي 8000 دولار بحلول عام 2024، كما ستطلق سيارات Prologue و Acura الكهربائية، وكلاهما تم تطويرهما بالاشتراك مع جنرال موتورز، فى شمال أمريكا فى نفس العام.

وفى أوائل أبريل، أعلنت شركتا هوندا وجنرال موتورز أنهما تعملان معًا لتطوير سلسلة من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة استنادًا إلى بنية عالمية وتكنولوجيا بطاريات Ultium من جنرال موتورز.

وهوندا لديها خطط لا تشمل جنرال موتورز، ومع ذلك تستخدم جزءًا من ميزانيتها البالغة 40 مليار دولار لتطوير منصة الكهرباء الخاصة بها، كما يستكشف إمكانية التعاون مع شركات أخرى لإنتاج البطاريات بالإضافة إلى ذلك تستثمر 43 مليار ين (343 مليون دولار) في بناء خط تجريبى لبطاريات الحالة الصلبة بحلول عام 2024.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Honda Toshihiro Mibe أن جزءًا كبيرًا من جهود الكهربة هو التأكد من وجودها القوي في الصين، التي تعد حاليًا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم كما أعلنت الشركة فى الماضى.

وقالت Mibe إن هوندا ستطلق 10 طرازات جديدة في الصين تحت علامتها التجارية e: N Series بحلول عام 2027، وستقوم الشركة أيضًا ببناء مصانع في Guagzhou و Wuhan لتصنيع سياراتها الكهربائية للبلاد.