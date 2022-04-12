شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول زورق سباق كهربائى بالكامل فى العالم يتزلج فوق الماء مثل الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجموعة من الخبراء عن زورق سباق كهربائي يحلق لأول مرة، حيث أكمل نموذج RaceBird الكهربائي أول رحلة تجريبية له على نهر Po بالقرب من San Nazzaro في شمال إيطاليا، وكانت السفينة التجريبية، التي تزن حوالي 1.763 رطلاً (800 كجم)، يقودها لوكا فيراري، بطل سابق في الزورق السريع، ونزلت فوق الماء مثل طائر السنونو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد أن أكملت رحلتها '' الأولى، من المتوقع أن يشارك الزورق RaceBird في أول بطولة للقوارب الكهربائية في العالم التى تسمى E1 في ربيع عام 2023.

وأكدت سلسلة E1 على تويتر، "يسعدنا أن نعلن أن RaceBird يطير"، مضيفة "لقد ضربت الثورة الكهربائية المياه رسميًا بأول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم!"

يزن RaceBird، وهو من بنات أفكار المصممة النرويجية صوفي هورن، حوالي 1.763 رطلاً (800 كجم) ويبلغ طوله 23 قدمًا (7 أمتار) وعرضه 6.5 قدمًا (2 مترًا).

يجلس الطيارون في قمرة القيادة المغلقة أثناء تحليقهم بالقارب، الذي يبلغ مداه 50 ميلاً بحرياً، و 150 كيلوواط من الطاقة من محرك كهربائي خارجي وسرعة قصوى تبلغ 50 عقدة (58 ميلاً في الساعة).

تعمل تقنية القارب الهيدروليكي الرائدة على رفع الزورق ذات المظهر المستقبلي بحوالي 16 بوصة فوق الأمواج، مما يقلل السحب ويحسن السرعة بشكل كبير، فيجب أن "تطير أكثر من أن تطفو".

كما تم تصميم RaceBird خصيصًا لسباقات الرقائق المعدنية وهي قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 50 عقدة (58 ميل في الساعة)، حيث يعرض الطيارون مهاراتهم باستخدام دوائر ضيقة وتقنية تقع بالقرب من الشاطئ في قلب المناطق الحضرية.