شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة بين "روسيا" و"جوجل" بسبب "الترجمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت روسيا شركة جوجل باتخاذ خطوات فورية لإزالة "التهديدات" ضد الروس، بعد أن قالت إن الترجمة من جوجل عرضت على بعض المستخدمين خيار ترجمة عبارة "dead Russians" أو"الروس القتلى" بدلاً من "dear Russians"أو "الروس الأعزاء".

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية إنها طلبت من جوجل "اتخاذ إجراءات فورية لاستبعاد تصريحات التهديدات ضد المستخدمين الروس، وقالت الهيئة التنظيمية إنه عندما تمت كتابة عبارة "الروس الأعزاء" في مترجم Google، فقد عرضت أيضًا البديل "الروس الأموات" ضمن قسم "هل تقصد".

وقالت الجهة المنظمة، المعروفة باسم Roskomnadzor، إنها لم تقدم مثل هذه المتغيرات للعبارة مع الجنسيات الأخرى، ولم ترد Google على الفور على طلب للتعليق.

ولا يبدو أن ترجمة جوجل لم تقترح مثل هذا البديل عندما حاولت رويترز الاستعانة بالمترجم، وطالب المنظم الروسي "الشركة الأمريكية باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه المواقف ضد المستخدمين الروس، وكذلك إبلاغ الوكالة بأسباب ظهور مثل هذه الرسائل".