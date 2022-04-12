40 مليار دولار.. هوندا ترفع من حجم استثماراتها في تكنولوجيا السيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

تعمل شركة هوندا لصناعة السيارات على التخلص تدريجيا من مبيعات سيارات الوقود التقليدية، والتوجه للاستثمار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل بكلفة استثمار تبلغ 39.9 مليار دولار

30 نموذجا كهربائيا

تخطط هوندا لإطلاق 30 نموذجًا للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030، بحجم إنتاج سنوي يزيد عن مليوني وحدة.

وقالت الشركة إنها ستخصص حوالي خمسة تريليونات ين (39.9 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة “في مجال السيارات الكهربائية وتقنيات البرمجيات.

يعتبر هذا الاستثمار أحدث خطوة في مساعي الشركة اليابانية لجعل السيارات الكهربائية وخلايا الوقود تمثل 100% من جميع مبيعاتها بحلول عام 2040، وهو هدف تم الإعلان عنه قبل عام.

كما أعلنت هوندا ومجموعة التكنولوجيا اليابانية سوني “Sony” الشهر الماضي أنهما سينشئان شركة جديدة لتطوير وبيع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات أول طراز كهربائي لهما في عام 2025.

3.5 مليون سيارة سنويا

رفعت تويوتا، صانع السيارات الأكثر مبيعًا في العالم، مؤخرًا، هدف مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2030 بنسبة 75%، بهدف بيع 3.5 مليون سيارة كهربائية سنويًا منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وعد تحالف السيارات الذي يضم نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز بتقديم 35 طرازًا كهربائيًا جديدًا بحلول عام 2030 حيث أعلن عن استثمار إجمالي قدره 25 مليار دولار في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، 10% من مبيعات السيارات الأوروبية هي سيارات كهربائية، أما في الولايات المتحدة فالنسبة لا تتعدى 2%.

تبلغ القيمة السوقية لشركة هوندا 5.85 تريليون ين ياباني (46.5 مليار دولار) بتاريخ 12 أبريل الجاري، وقد تأسست 1948 ومقرها طوكيو.