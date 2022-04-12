شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر نظام تعديل أكثر صرامة لمنع التعليقات غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان موقع يوتيوب منصة لعرض محتوى الفيديو لأكثر من عقد حتى الآن، ومع نمو مكتبة الفيديو ومنشئي المحتوى على المنصة ، زاد أيضًا عدد مرسلي المحتوى العشوائي.

ونقلاً عن مشكلة المحتوى غير المرغوب فيه، بدأ العديد من منشئي المحتوى في الشكوى من ذلك عبر مقطع فيديو يشرح كيف يرسل مرسلو الرسائل العشوائية رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها إلى المشاهدين الشرعيين الآخرين من خلال انتحال صفة منشئ محتوى القناة في قسم التعليقات.

وللإضافة إلى السياق ، يوجد لدى يوتيوب بالفعل نظام متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتصفية الرسائل غير المرغوب فيها والذي يحافظ تلقائيًا على سلامة قسم التعليقات، وبالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا طريقة للإبلاغ عن مثل هذه التعليقات.

ومع ذلك، يبدو أن هذا بالتأكيد لا يعمل، ووفقًا لتقرير The Verge، فقد بدأ يوتيوب باختبار ميزة جديدة لترشيح التعليقات، ونشر مستخدم يوتيوب الشهير مؤخرًا خيار "زيادة الصرامة" الجديد هذا ضمن أداة الإشراف على المحتوى عبر تغريدة من مقبضه الرسمي، وتُظهر الصورة في التغريدة بوضوح أنها ميزة تجريبية ويبدو أن الميزة قيد التطوير منذ فترة حتى الآن.

وذكرت The Verge أن يوتيوب بدأ في اختبار زيادة صارمة اعتبارًا من ديسمبر 2021، وهذه بالتأكيد ميزة مهمة لمنشئي المحتوى على يوتيوب، ومع ذلك، توجد حاليًا معلومات عن الموعد الذي ستجلب فيه جوجل هذه الميزة رسميًا إلى النظام الأساسي للمستخدمين العاديين.