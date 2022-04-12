شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق جهازي Mac جديدين خلال WWDC 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها القادم - WWDC 2022 - بعد أقل من شهرين، حيث من المنتظر أن تطلق العديد من المنتجات، وبينما يعد WWDC بشكل عام حدثًا "برمجيًا" وليس حدثًا للأجهزة ، فإن أبل لديها عادة إطلاق مفاجأة أو اثنتين.

وكما هو الحال في WWDC 2019 ، أطلقت أبل شاشة Mac، فهذه المرة ، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg ، قد يكون لدى أبل جهازان من أجهزة Mac في جعبتها.

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، ذكر Gurman أن "أبل تستعد لإطلاق بعض أجهزة Mac الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة"، حيث يتمتع Gurman بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالأخبار المتعلقة بشركة أبل.

وفي النشرة الإخبارية ، يتوقع أن WWDC قد يكون المكان المناسب لإطلاق Mac الجديد كما كان WWDC 2020 حيث أعلنت أبل أنها ستنتقل من رقائق Intel إلى رقائقها الخاصة، ومنذ ذلك الحين ، وسعت أبل تشكيلة معالجات M1 الموجودة الآن في MacBook و iMac و Mac mini وحتى iPad Pro و iPad Air.

وبقدر ما يتم النظر في أجهزة Mac الجديدة، يقول أن هناك جهازي Mac جديدين في منتصف العام أو في وقت مبكر من النصف الثاني، ووفقًا لغورمان، من المحتمل أن يكون جهاز MacBook Air الجديد أحد هؤلاء.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول جهاز MacBook Air الجديد، ويقال إن شركة أبل مستعدة لمنح MacBook Air إصلاحًا شاملًا في التصميم وحتى إضافة ألوان جديدة إليه.

ويشاع أن شركة آبل ستمنح جهاز MacBook Air معالجًا جديدًا أيضًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيكون معالج M1 محدثًا أم أنه سيكون أحد المعالجات الحالية، ومن المقرر أن يبدأ WWDC 2022 في 6 يونيو وينتهي في 10 يونيو، وستكشف أبل عن أحدث الإصدارات من جميع برامجها - iOS و iPadOS و watchOS و macOS و tvOS.