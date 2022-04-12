شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة بايدن تتخذ إجراءات صارمة ضد "البنادق الشبح" ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة بايدن إجراءات جديدة من شأنها أن تحد من انتشار الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وفقا لتقرير engadged.

وأصدرت وزارة العدل قاعدة نهائية بإجراءات متعددة تقيد بيع وتوزيع "البنادق الأشباح"، بما في ذلك مطلب التجار وصناع الأسلحة المرخص لهم فيدراليًا بإجراء تسلسل لأي سلاح ناري غير مميز (مثل مسدس مطبوع ثلاثي الأبعاد) قبل بيعه إلى عميل.

ولا يمكنك طباعة مسدس في المنزل وبيعه لمتجر دون بعض القدرة على تتبع أصوله، وتتضمن القاعدة أيضًا العديد من القيود الأخرى التي لا تستهدف الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك الحظر الفعال على مجموعات "شراء إطلاق النار" غير المتسلسلة من خلال معاملتها كأسلحة نارية تخضع لترخيص صارم ومتطلبات فحص الخلفية.

وستتعامل وزارة العدل أيضًا مع البنادق ذات أجهزة الاستقبال المنقسمة على أنها تخضع للوائح، وتطلب من التجار المرخصين الاحتفاظ بـ "السجلات الرئيسية" حتى يتم إغلاقها، وليس فقط لمدة 20 عامًا، وهذه الخطوة هي الأحدث في معركة ذهابًا وإيابًا حول محاولات تنظيم البنادق المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وبعد رفع قضية تتعلق بالمسدس المطبوع ثلاثي الأبعاد الخاص بشركة Defense Distributed عبر المحاكم (بما في ذلك المحكمة العليا)، توصلت وزارة الخارجية في إدارة ترامب إلى تسوية تسمح قانونًا باستخدام هذه الأسلحة محلية الصنع.

ورفعت الدول دعوى قضائية ضد الإدارة بشأن الانتهاكات الدستورية والإجرائية المزعومة ، مما أدى إلى فرض حظر على التكنولوجيا (وإن كان هناك ثغرة مزعومة ).

وقرر القاضي أن تسوية الدفاع الموزعة تنتهك قانون الإجراءات، لكن إدارة ترامب حاولت تجاوز ذلك عن طريق نقل اللوائح إلى وزارة التجارة وجعل من الصعب تنفيذ قيود كبيرة، ورفع المدعون العامون للدولة دعوى قضائية على تغيير القاعدة .

وقاعدة كهذه لن تمنع الأفراد أو مشغلي السوق السوداء من صنع الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد والاتجار بها، ومع ذلك، قد يثني ذلك التجار المرخصين عن السماح لهذه الأسلحة بدخول متاجرهم، إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإنه يشير إلى انعكاس لموقف الإدارة السابقة - ويرى البيت الأبيض الحالى أن الأسلحة النارية المطبوعة ثلاثية الأبعاد التي لا يمكن تعقبها تشكل تهديدات كبيرة.