شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث تحديثات واتساب التى تغير إعدادات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق التواصل الفورى "واتساب" تحديثًا جديدًا، غيّر من إعدادات حسابات ملايين المستخدمين، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

ويأتى التحديث المفاجئ فى إطار محاولة حماية الخصوصية، أثناء استخدام الرسائل التى تختفى ذاتيا. وكان "واتساب" أضاف العام الماضى خدمة الرسائل التى تختفى تلقائيا، وتتيح حذف الرسائل بعد فترة محددة من الوقت. لكن إذا كان المستخدم يشغّل خدمة (auto-saving)، أى الحفظ التلقائى للوسائط مثل الصور والفيديوهات يمكن أن تبقى وسائط الرسائل فى التطبيق.

وفقا لسكاى نيوز. ويمثل هذا الأمر خرقا للخصوصية، لذلك قرر "واتساب" إجراء تغيير.

ومن الآن فصاعدا، قرر تطبيق التواصل الفورى، الذى يستخدمه أكثر من مليارى إنسان، إيقاف خدمة "media visibility" أو "رؤية الوسائط" من الدردشة المختفية تلقائيا.

وعلى هواتف "آيفون"، عمد "واتساب" إلى إيقاف خيار "حفظ فى معرض الكاميرا" التلقائى للنوع نفسه من الرسائل.

وهذا يعنى أن الصور والفيديوهات وغيرها من الوسائط لن تحفظ تلقائيا فى تطبيق كاميرا الهاتف.

وقال موقع (WABetaInfo) أن هذه الخطوة ترمى إلى توفير بيئة أكثر خصوصية للمستخدمين، الذين يستعملون الرسائل المختفية تلقائيا.