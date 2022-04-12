فيديو.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونغ الاقتصادي Galaxy M53 5G

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الذكي Galaxy M53 5G الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي يمتاز بشاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

مواصفات الجهاز

ولم تفصح سامسونغ بعد عن بيانات المعالج، الذي ينبض بداخل الهاتف الذكي، ولكنها أشارت إلى أن الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 108 ميجابيكسل مع كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل.

مواصفات البطارية

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، كما أنه يدعم تقنية Bluetooth 5.2 وتقنيةWi-Fi 5 (802.11ac) وتقنية 5G، في حين يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

ويأتي الهاتف الجديد Galaxy M53 5G بأبعاد 77 × 164.7 × 7.4 مم، في حين يبلغ وزنه 176 جم.

هاتف Galaxy F23 5G

وفي شهر مارس الماضي أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الذكي Galaxy F23 5G الجديد من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية حينها أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة LCD قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ضد الصدمات والخدوش.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 750G ثماني النوى مع بطاقة رسوميات Adreno 619 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويبدأ سعر الجهاز بنحو 200 دولار بحسب بعض مواقع بيع الهواتف المحمولة.

ويعتمد الهاتف الذكي Galaxy F23 5G الجديد على واجهة المستخدم One UI 4.1، التي تستند إلى نظام التشغيل جوجل أندرويد 12، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي، الذي يزخر بفتحة لبطاقتي SIM وقارئ بطاقة الذاكرة microSD.