معتدل .. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت القادم

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة