شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل طرح تقنية مراقبة نظم القلب السلبى بعد موافقة الغذاء والدواء الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت إدارة الغذاء والدواء، شركة فيت بيت، الضوء الأخضر لمراقبة ضربات قلب المستخدمين في الخلفية، ويمكن لخوارزمية تصوير الدم الضوئي (PPG) الجديدة، أن تتحقق بشكل سلبي من إيقاع قلب المستخدم أثناء نومه أو سكونه، وفقا لتقرير engadged.

وإذا اكتشفت التقنية علامات الرجفان الأذيني (AFib) - نوع من عدم انتظام ضربات القلب - فسوف تنبه مرتديها، وقدم فيتبيت جوجل قدم الخوارزميةإلى FDA للمراجعة الشهر الماضى.

وحصل فيت بيت سابقًا على تصريح إدارة الاغذية والعقاقير لاستخدام تقنية مخطط كهربية القلب (ECG) في Sense Smartwatch لعام 2020.

ومع ذلك ، تتطلب هذه الطريقة من المستخدمين تشغيل اختبارات ECG يدويًا، ويلاحظ Google أن AFib قد يكون من الصعب اكتشافه حيث يمكن أن تكون الحلقات متقطعة وتمرير دون أي أعراض.

ويمكن أن تؤدي مراقبة إيقاعات القلب فى الخلفية إلى تحسين الكشف، ويؤثر الرجفان الأذينى فى أكثر من 33.5 مليون شخص ، والذين يعانون من هذه الحالة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وفى مايو 2020 ، Fitbit أجرى دراسة من خوارزمية PPG التي استمرت لأكثر من خمسة أشهر وشارك فيها أكثر من 450.000، ووجد أن الخوارزمية حددت بشكل صحيح حلقات AFib بنسبة 98% من الوقت، واستخدمت Google أجهزة مراقبة تصحيح ECG للتأكيد.

وستطلق شركة Fitbit قريبًا ميزات مراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية وإشعارات عدم انتظام ضربات القلب في الولايات المتحدة، وستكون متاحة على "مجموعة من الأجهزة التي تعمل على تمكين معدل ضربات القلب."Apple Watch 4 والإصدارات الأحدث يمكن أيضًا مراقبة إيقاعات القلب بشكل سلبي بحثًا عن علامات الرجفان الأذينى.

في حين أن أياً من أجهزة الشركتين لا يمكنها إجراء تشخيص رسمي ، إلا أنها يمكن أن تحث مرتديها على استشارة الطبيب للحصول على المشورة إذا اكتشفوا احتمال وجود AFib.