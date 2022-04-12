شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير رقم واتس آب دون فقدان الدردشات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تريد تغيير رقمك على واتس آب، ولكن لا تريد أن تفقد محادثاتك الحالية؟ حيث يحتوي واتس آب على ميزة موجودة تسمى Change Number تتيح للمستخدمين تغيير رقمهم الأساسي المرتبط بحسابهم على واتس آب.

وتعمل الميزة فقط إذا كنت تقوم بتغيير رقم هاتفك المحمول وليس الهاتف الذكي الأساسي، أما إذا كنت تقوم بتغيير جهازك أيضًا، فيجب أن تأخذ نسخة احتياطية من واتس آب على هاتفك القديم ثم تثبتها على هاتفك الجديد بالرقم القديم.

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android / iPhone.

2. توجه إلى الإعدادات ثم انتقل إلى الحساب.

3. هنا، حدد تغيير الرقم، وسيؤدي هذا إلى فتح شاشة نصها "سيؤدي تغيير رقم هاتفك إلى ترحيل معلومات حسابك ومجموعاتك وإعداداتك". اضغط على زر "التالي".

4. سيُطلب منك الآن إدخال رقمك القديم والجديد، أدخل واضغط على التالي.

5. الآن، ستقرأ رسالة تؤكد بشكل أساسي قرارك بتغيير رقم واتس آب الخاص بك وتسألك أيضًا عما إذا كنت ترغب في إخطار جهات الاتصال الخاصة بك بالتغيير.

6. يمكنك اختيار ثلاثة خيارات هنا - جميع جهات الاتصال وجهات الاتصال التي لدي دردشات معها والمخصصة.

7. انقر فوق تم.

سيطلب منك واتس آب الآن تسجيل رقمك الجديد، وعلى غرار عملية التسجيل في واتس آب، ستتلقى رمزًا مكونًا من ستة أرقام على رقمك الجديد، ادخاله، وبمجرد الانتهاء، سيتم تغيير رقمك على واتس آب، بينما ستظل محادثاتك القديمة كما كانت.