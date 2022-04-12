شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط مجرة ​​حلزونية تشبه الثعبان فى كوكبة الثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر الصورة من تلسكوب هابل الفضائي التي تمت مشاركتها هذا الأسبوع مجرة ​​"سربنتين" بأذرع حلزونية ملتوية تشبه الثعبان، وهي موجودة بشكل مناسب في كوكبة الثعبان أو الثعبان، وتقع المجرة المعروفة تقنيًا باسم NGC 5921 على بعد 80 مليون سنة ضوئية، وفقا لتقرير digitaltrend.

والمجرة NGC 5921 هي نوع يسمى المجرة الحلزونية الضيقة، مثل مجرتنا درب التبانة ويشير الشريط إلى شريط الضوء الساطع عبر مركز المجرة، وهي منطقة من الغبار والغاز حيث تولد العديد من النجوم - ومن ثم تضيء بشكل ساطع.

ما يقرب من نصف المجرات المعروفة لها قضبان، ويعتقد الباحثون أنها تتطور مع تقدم المجرات في السن، ويتم سحب الغبار والغاز نحو مركزها عن طريق الجاذبية.

وتم التقاط الصورة كجزء من دراسة هابل حول كيفية ارتباط الثقوب السوداء الهائلة في قلوب المجرات بالنجوم بداخلها، واستخدم هابل أداة Wide Field Camera 3 لالتقاط الصورة، والتي تم دمجها مع بيانات من مرصد الجوزاء الأرضي.

وكتب علماء هابل: "ساعد التلسكوبان علماء الفلك على فهم العلاقة بين المجرات مثل NGC 5921 والثقوب السوداء الهائلة التي تحتويها بشكل أفضل، وساهمت مساهمة هابل في تحديد كتل النجوم في المجرات.

وأجرى هابل أيضًا قياسات ساعدت في معايرة الملاحظات من الجوزاء، وقدم هابل والجوزاء معًا لعلماء الفلك تعدادًا للثقوب السوداء الهائلة القريبة في مجموعة متنوعة من المجرات ".

وتعاون هابل وجوزاء من قبل فى الماضى، على سبيل المثال عندما تم دمج الملاحظات من كلا التلسكوبين مع بيانات من مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا لمعرفة المزيد عن الغلاف الجوي المعقد لكوكب المشترى.