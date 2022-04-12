شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تبدأ فى تصنيع iPhone 13 فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Apple في تصنيع أحد أحدث هواتفها في الهند وفقا لتقرير engadged نقلا عن رويترز، وذكرت رويترز أن شركة التكنولوجيا بدأت في إنتاج وحدات iPhone 13 فى البلاد بينما لم تقل شركة Apple عن المصنع المسؤول، وزعم مصدر من رويترز أن مصنع Foxconn في بلدة Tamil Nadu في Sriperumbudur سيجمع الأجهزة.

هذا هو رابع هاتف iPhone تصنعه Apple في الهند، وبدأت الشركة الإنتاج المحلى فى عام 2017 باستخدام iPhone SE الأصلي .

والقرار ليس مفاجئًا، واستخدمت الحكومة الهندية أدوات متعددة للضغط على الشركات في التصنيع محليًا، بما في ذلك قواعد الاستثمار التي تتطلب مصادر محلية لـ 30% من الأجزاء، ولعب ارتفاع رسوم الاستيراد دورًا أيضًا، إذا لم تصنع Apple iPhone 13 محليًا ، فقد يكون الجهاز باهظ التكلفة مقارنةً بالمثيلات المنافسة المصنوعة داخل حدود الهند.

وتعمل Apple أيضًا على تنويع إنتاجها بعيدًا عن الصين لتجنب النزاعات التجارية وغيرها من القضايا التي قد تأتي مع اعتماد كبير على هذا البلد.

ويمكن أن يساعد الإنتاج الهندي شركة Apple في التغلب على الاضطرابات المؤقتة في المصانع الصينية، وبحسب ما ورد كانت الشركة مستعدة لنقل بعض تصنيع أجهزة AirPod و MacBook إلى فيتنام، على الرغم من أن شركة Nikkei زعمت أن الوباء أخر تلك الخطط.

ويأتي التوسع أيضًا على الرغم من مشاكل العمل في الهند، حيث اندلعت أعمال الشغب فى مصنع iPhone التابع لشركة Wistron فى منطقة Narasapura الصناعية في أواخر عام 2020 حيث اشتكى العمال من عدم دفع الأجور وساعات العمل المفرطة وظروف العمل الصعبة، ووضعت شركة Apple Wistron تحت المراقبة حتى يعالج المقاول المشكلات، ولكن من الآمن القول إن الأزمة لن تساعد فى التوسع التصنيعى لشركة Apple فى البلاد.