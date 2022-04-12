شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس" تكشف بعض ميزات قاطرتها الفضائية النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن بعض التفاصيل التقنية في قاطرتها الفضائية النووية المتعددة الاستخدامات، وفقا لتقرير RT .

وجاء في منشور صادر عن مجلة "الفضاء الروسي" التابعة للمؤسسة "العمر الافتراضي لعمل وحدة الطاقة النووية التي ستكون موجودة في قاطرة زيوس الفضائية يقدر بعشر سنوات، خلال هذه المدة ستتمكن القاطرة من إكمال عدة مهمات في الفضاء، وستعود عدة مرات إلى المدارات الأرضية المنخفضة لتلتحم بالحمولات التي ستنقلها إلى الفضاء السحيق".

وأوضح المنشور أن القاطرة المذكورة وبعد انتهاء مدة خدمتها في الفضاء سترسل إلى مدارات آمنة بعيدة عن الأرض أو سيتم توجيهها نحو الفضاء السحيق.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت عام 2020 أنها وقعت عقودا مع مكتب "أرسينال" الروسي للتصاميم التقنية بهدف تطوير قاطرة فضائية نووية يمكن استعمالها لنقل الحمولات إلى الفضاء السحيق، وقدرت قيمة العقود حينها بـ 4.17 مليار روبل.

وفي ديسمبر من العام نفسه أشار مدير المؤسسة، دميتري روغوزين" إلى أن القاطرة المذكورة من المفترض أن تبدأ أولى مهمامها في الفضاء عام 2030.

ومؤخرا أشار المدير التنفيذي للبرامج الفضائية المستقبلية الواعدة في "روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو، إلى أن " قاطرة زيوس يمكن أن تنقل إلى المشترى قمرا صناعيا للبحث عن مؤشرات وجود آثار محتملة للحياة على المشتري وأقماره".