شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس يخترعون خلايا أعصاب للمحطات الذرية.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخترع الأخصائيون في مركز كفاءات المبادرة التكنولوجية الوطنية "فوتونيكا" في جامعة "بيرم" الحكومية الروسية للبحوث العلمية أنواعا جديدة للألياف البصرية، وفقا لتقرير RT .

وستستخدم تلك الألياف البصرية، التي يمكن وصفها بأنها خلايا أعصاب لكل محطة ذرية، في أجهزة ومستشعرات المحطات الذرية، حيث ستقلص وقت استجابة منظومات المحطة الذرية لحوادث تقنية قد تقع فيها.

وقال المكتب الصحفي في جامعة "بيرم" الروسية إن من شأن الألياف البصرية أن تحل محل الأسلاك النحاسية التي تستخدمها حاليا المحطات الذرية.

وستوضع الألياف البصرية داخل مستشعرات موزعة، ما سيضمن مراقبة كل متر في مساحة وحدات المحطة الذرية.

وعلاوة على ذلك فإن استخدام الألياف البصرية بدلا من الأسلاك النحاسية سيزيد من سرعة إرسال الإشارات، مقارنة بالتكنولوجيات المستخدمة في الوقت الراهن، الأمر الذي سيقلل بدوره من أخطار وقوع حوادث في المحطات الذرية وسيسمح بالاستجابة الفورية لتغير حالة منظومات المحطة.

وتستطيع الألياف البصرية التي اخترعها العلماء الروس تحمل درجة الحرارة حتى 600 درجة مئوية والحفاظ على الجاهزية في حال تأثير الأشعة المؤيّنة عليها، ويمكن استخدام هذا الاختراع كذلك في مجال الطب والاتصالات.

ويتوقع أن تتولى إحدى الشركات الإنتاجية في إقليم بيرم الروسي الإنتاج المتسلسل للمستشعرات القائمة على الألياف الصرية.