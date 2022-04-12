بتكوين تهبط 5.3 بالمئة في أحدث التداولات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 11:54 مساءً

سجّلت العملة المشفرة بتكوين انخفاضا بنسبة 5.3 بالمئة، في أحدث التداولات اليوم الاثنين،ووصلت الى 39 ألفا و831.99 دولار ، منخفضةً حوالي 2240 دولارا من مستوى إغلاقها السابق.

وتعدّ بتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، منخفضة 17.3 بالمئة من أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48 ألفا و234 دولارا الذي سجلته في 28 آذار.

أمّا الإيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد هبطت 6.6 بالمئة إلى 2991.51 دولار بانخفاض 210.86 دولار عن مستوى إغلاقها السابق.

ويأتي تراجع العملات المشفرة وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتحرك البنك الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وقد أوضح استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي مايو ويونيو، أي بإجمالي 100 نقطة، وفق ما قاله 56 اقتصاديا من بين 102 استطلعت الوكالة آراءهم.