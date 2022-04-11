شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تزيل استثناء يسمح للمستخدمين بمشاركة عنوان السكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع "ميتا" توصية مجلس الرقابة بإزالة استثناء يسمح للمستخدمين بمشاركة عنوان سكن الشخص طالما أنه "متاح للجمهور"، حسبما أعلنت الشركة الأم لـ "فيسبوك" في منشور محدث (عبر Engadget).

وتأتي استجابة Meta بعد حوالي عام من مطالبة الشركة لمجلس الرقابة بإبداء الرأي في معالجتها للمعلومات السكنية الخاصة. أصدر المجلس ردًا في فبراير، دعا فيه Meta إلى تشديد سياساتها المتعلقة بمشاركة عناوين المنازل الخاصة بشأن المخاوف بشأن doxxing.

وعلى الرغم من أن Facebook و Instagram لديهما بالفعل قواعد لمنع المستخدمين من مشاركة عنوان منزل شخص ما، فإن الأنظمة الأساسية المملوكة لشركة Meta لا تتخذ أي إجراء ضد المنشورات التي تحتوي على "عناوين متاحة للجمهور".

وفقًا لمعايير Meta ، يعني هذا أي عناوين تم نشرها في خمسة أو أكثر من منافذ الأخبار أو تم توفيرها في السجلات العامة.

وتقول ميتا إنها ستنهي هذا الاستثناء "بحلول نهاية العام"، يجب أن تضيف قرارات META طبقة إضافية من الحماية لضحايا DOXXING قالت ميتا: "كما يلاحظ المجلس في هذه التوصية، فإن إزالة استثناء المعلومات السكنية الخاصة" المتاحة للجمهور "قد يحد من توفر هذه المعلومات على Facebook و Instagram عندما لا تزال متاحة للجمهور في مكان آخر"، "ومع ذلك فإننا ندرك أن تنفيذ هذه التوصية يمكن أن يعزز حماية الخصوصية على أنظمتنا الأساسية."