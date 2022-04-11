شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ينهى اختبار iOS الخاص بالصور داخل الصورة لمشتركى Premium والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بإمكان مشتركي "يوتيوب بريميوم"، الاشتراك لاختبار ميزة الصورة داخل الصورة في يوتيوب على نظام التشغيل iOS.

واختفت PiP من قائمة الميزات التجريبية المتاحة على يوتيوب، حيث تم إدراجها سابقًا بتاريخ انتهاء الصلاحية في الثامن من (أبريل).

وتشير 9to5Google إلى أن بعض المستخدمين يرون لافتة "الميزة التي تحاول إيقاف تشغيلها" لإعلامهم بأن الاختبار قد انتهى، ولكن كلاهما و iMore يضيفان أن الميزة لا تزال تعمل على حساباتهم التي اشتركت سابقًا في اختبار.

ويتوفر دعم صورة داخل صورة لخدمات الفيديو بشكل عام على مستوى النظام لكل من أجهزة iPhone و iPad ، لكن دعم يوتيوب لهذه الميزة كان متقطعًا، مما يتطلب حلولًا بديلة مثل مشاهدتها من خلال متصفح بدلاً من تطبيقه الأصلي.

ولكن اختبار YouTube Premium جعل الميزة أكثر سلاسة، وسمح للمشاهدين بمواصلة المشاهدة بعد الانتقال بعيدًا عن تطبيق يوتيوب الرئيسي.

وكان من المفترض دائمًا أن يكون اختبار يوتيوب لدعم الصور في صورة لمستخدمي Premium محدودًا، تم الإعلان لأول مرة في يونيو من العام الماضي ، وكان من المقرر أصلاً أن تنتهي الفترة التجريبية في 31 أكتوبر، قبل أن يتم تمديدها.

ولكن على الرغم من أن الاختبار كان مخصصًا فقط لمستخدمي Premium ، فقد أكد يوتيوب الشهر الماضي مرة أخرى أنه يأمل في طرح الميزة لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة، بما في ذلك المستخدمين غير المتميزين، "في الأشهر المقبلة".

ومع كل الحظ فإن نهاية اختبار الصورة داخل الصورة في YouTube Premium يعني أن النظام الأساسي للفيديو من جوجل جاهز لنشر الميزة على نطاق أوسع.

وفي الشهر الماضي فقط، قدمت شركة البحث العملاقة دعم الصور في صورة لخدمة YouTube TV على نظام iOS.