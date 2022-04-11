“رجل آلي وروبوت تاكسي”.. إعلان ضخم من ايلون ماسك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 5:28 مساءً

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك المصنع العملاق “Giga Factory” في حفلة “روديو”. خلال الحدث، وعد ماسك بزيادة الإنتاج على نطاق واسع في عام 2023، وعرض نموذجًا أوليًا محدثًا لشاحنة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل بالإضافة إلى التلميح إلى سيارة أجرة آلية.

مصنع تكساس العملاق

يقع المصنع العملاق في أوستن تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو من أهم المصانع وأكبرها في تسلا، وهو يخدم مهامًا مزدوجة كمقر الشركة الجديد. مع حوالي 10 ملايين قدم مربع من مساحة الأرضية، فإن المنشأة توحد جميع أجزاء تسلا، بين تصنيع البطاريات وتجميع السيارات تحت سقف واحد. يتألف الجزء الأكبر من إنتاج مصنع تكساس في سيارة الكروس أوفر تسلا موديل Y، والتي يقدر ماسك أنها ستحقق ما يصل إلى 500000 طراز سنويًا. من المقرر أيضًا أن تدخل شاحنة بيك آب سايبرتراك الكهربائية في الإنتاج، وبذلك تنتهي فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات تقريبًا.

تحدث ماسك عن سيارة روبوت تاكسي من شأنها أن تكون “مستقبلية للغاية”، لكن لم يذكر أي معلومات عن التكنولوجيا الجديدة. من المقرر أيضًا أن يدخل طرازا رودستر وشاحنة “semi” في التصنيع العام المقبل، جنبًا إلى جنب مع خبرة تسلا في القيادة الذاتية الكاملة، والتي ستصل إلى جميع الوكلاء في أمريكا الشمالية في عام 2023.

الرجل الآلي اوبتيموس

عندما أعلنت تسلا عن مشروع “Tesla Bot” في العام الماضي، قدمه إيلون ماسك كشيء يمكن للشركة القيام به من خلال الاستفادة من العمل الحالي والأجزاء من تطوير تقنية القيادة الذاتية.

في ذلك الوقت، من المؤكد أنها لم تكن أولوية بالنسبة لشركة تسلا ورأى الكثيرون أنها أداة توظيف بشكل أساسي حيث تحاول شركة صناعة السيارات تعزيز فريق الذكاء الاصطناعي لديها لتقديم نظام القيادة الذاتية الكامل الخاص بها. لكن فاجأ إيلون ماسك الجميع عندما أعطى جدولًا زمنيًا للإنتاج لأول مرة لمشروع تسلا اوبتيموس، وهو روبوت بشري قادر على القيام بالمهام العامة. ويعتقد الرئيس التنفيذي أن الشركة يمكنها نقل المشروع الطموح إلى الإنتاج في أقرب وقت ممكن في العام المقبل.