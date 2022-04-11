شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مستخدمو أيفون سيحصلون على ميزات جديدة للتتبع الصحى والإشعارات المحسّنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة أبل رسميًا أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي للمطورين - WWDC - في الفترة من 6 إلى 10 يونيو، وكما هو الحال دائمًا، في WWDC ، تكشف أبل عن أحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل المختلفة.

لذلك ستعرض أبل iOS 16 و iPadOS 16 وwatchOS 9 و macOS 14 والميزات التي ستوفرها، ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، ستجلب أبل "ترقيات كبيرة" مع نظام التشغيل iOS 16.

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، قال غورمان، الذي يتمتع بسجل حافل بالإعجاب فيما يتعلق بتسريبات أبل وأخبارها، إنه على الرغم من أن أبل لن تقدم "إعادة تصميم شاملة لواجهة iOS"، فإنها ستحقق "تحسينات كبيرة إلى حد ما عبر اللوحة، بما في ذلك تحديث للإخطارات وميزات تتبع الصحة الجديدة. "

وليس من الواضح ما هي ميزات تتبع الصحة التي يمكن أن تأتي مع iOS 16 على أيفون، كانت هناك شائعات حول حصول AirPods على ميزات صحية معينة ومن الممكن أن تتوفر هذه الميزات على أيفون أيضًا.

وتقول الشائعات أن شركة آبل ستطلق AirPods Pro الجديدة في وقت لاحق من هذا العام والتي يمكن أن توفر بعض ميزات تتبع الصحة، وأشار Gurman أيضًا إلى أنه مع watchOS 9 ، ستوفر أبل مميزات جديدة لتتبع النشاط والصحة على أبل Watch أيضًا.

بقدر ما يتعلق الأمر بالإشعارات ، قامت أبل بإجراء تغييرات عليها مع iOS 13 ثم تم إجراء بعض التعديلات مع كل تحديث رئيسي لنظام iOS، ولا تزال الأيام الأولى منذ الإعلان عن WWDC 2022 وأقرب إلى التاريخ، سيكون هناك المزيد من الوضوح بشأن الميزات التي ستأتي مع آخر تحديثات برامج أبل.

وسيكون WWDC 2022 مرة أخرى حدثًا عبر الإنترنت ولكن أبل ستدعو بعض المطورين لحضور الكلمة الرئيسية شخصيًا، إلى جانب تحديثات البرامج الخاصة بها، قد تطلق أبل أجهزة Mac جديدة في WWDC 2022 أيضًا، وفقًا لبعض الشائعات.