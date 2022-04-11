شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشتكى من ندرة استخدام المشاهير لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تَساءَلَ أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس أكس وتسلا، عما إذا كان موقع تويتر يفقد شعبيته، وفقا لموقع businessinsider.

في تغريده حديثة، شارك قطب التكنولوجيا "أفضل 10 حسابات متابعة على تويتر تضم مشاهير من قائمة A وشخصيات سياسية مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وريهانا وتايلور سويفت وجوستين بيبر وليدي جاجا.



تغيريدة ايلون ماسك

وكتب ماسك يقول: "نادرًا ما تغرد معظم هذه الحسابات" العليا "وتنشر القليل جدًا من المحتوى"، ودفعه لسؤال المستخدمين "هل تويتر يحتضر؟".

يعرف ماسك باستخدامه بكثرة لتويتر ويقوم بالتغريدات كل يوم تقريبًا، وهو أيضًا أحد أكثر الشخصيات متابعة على المنصة، إنه يحتل المرتبة الثامنة في القائمة ولديه أكثر من 81 مليون متابع.



تحديد ايلون ماسك اسماء المستخدمين

هذا الرقم أقل من الشخصيات المعروفة الأخرى، مثل جاستن بيبر ، الذي لديه أكثر من 114 مليون متابع ، وتايلور سويفت الذي لديه أكثر من 90 مليونًا.

لكن ماسك كان حريصًا على إبراز عدم تفاعلهم مؤخرًا مع المنصة، وقال ماسك: "على سبيل المثال، @ taylorswift13 لم ينشر أي شيء خلال 3 أشهر". وأضاف: " ونشر justinbieber مرة واحدة فقط هذا العام بأكمله".

ارتفعت أسهم تويتر مؤخرًا بنسبة 25 ٪ تقريبًا بعد أن كشف ماسك أنه اشترى حصة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي، وأظهر ملف من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المستثمر الملياردير اشترى 73،486،938 سهمًا من أسهم تويتر مقابل 9.2٪ من أسهم الشركة.

لكن ماسك انتقد الشهر الماضي المنصة بعد أن قال إن تويتر فشل في "الالتزام بمبادئ حرية التعبير".

قال ماسك في تغريده للمستخدمين إن ذلك دفعه إلى التفكير في إنشاء منصته الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي .

إذا استمر ماسك في بناء منصته الخاصة ، فسيتبع خطى شخصيات بارزة أخرى، ومن بين هؤلاء الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أطلق منصته ، Truth Social ، في فبراير ، والرئيس التنفيذي لشركة MyPillow مايك لينديل ، الذي أطلق Frank Speech، والذي وصفه بأنه نسخته من YouTube.