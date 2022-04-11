شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند توفر الاتصال بشبكة WiFi مجانية في محطات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني في محطات السكك الحديدية فى الهند، يمكن للمسافرين في 6100 محطة سكة حديد في جميع أنحاء البلاد الوصول إلى خدمة الواي فاي عالية السرعة مجانًا.

علاوة على ذلك، توجد 5000 محطة سكة حديد من بينها في المناطق الريفية في البلاد. تتوفر خدمة WiFi في العديد من محطات السكك الحديدية البعيدة في شمال شرق الهند وعبر جميع محطات السكك الحديدية الـ 15 في وادي كشمير.

والجدير بالذكر أنه سيكون هناك وصول إلى خدمة الواي فاي المجانية لأول 30 دقيقة حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسرعة 1 ميجابت في الثانية على أساس يومي. بعد هذا الحد يتعين على المستخدمين دفع رسوم رمزية لاستخدام اتصال WiFi عالي السرعة. كما نعلم سابقًا فإن RailTel، وهو قطاع عام تابع لوزارة السكك الحديدية، مسؤول عن اتصال WiFi في محطات السكك الحديدية.

وتوفر شركة RailTel، وهي شركة Mini Ratna للسكك الحديدية، خدمة Wi-Fi عامة على أحدث طراز تحت الاسم التجاري "Railwire". RailTel هي خدمة ذات نطاق عريض للبيع بالتجزئة.

وذكرت المنظمة أنها تقترب من توسيع المرفق ليشمل جميع محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد باستثناء محطات التوقف. وفقًا لـ RailTel ، تم وضع تصور لمشروع توفير خدمة إنترنت WiFi مجانية وعالية السرعة في محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء الهند في ميزانية السكك الحديدية لعام 2015.

ومنذ ذلك الحين، كنا نتعامل مع نفس الشيء في الوقت المناسب، أحدث محطة سكة حديد تحصل على خدمة WiFi هي محطة سكة حديد Ubrani في قسم Lucknow للسكك الحديدية الشمالية بحسب التقرير. كيفية الاتصال بشبكة WiFi مجانية في محطات السكك الحديدية الخطوة 1: تحتاج إلى فحص شبكات WiFi المتاحة عندما تكون في محطة السكك الحديدية حيث تتوفر الخدمة، من قائمة الخيارات، عليك أن تختار RailWire.

الخطوة 2: عند القيام بذلك، سيقوم المتصفح بإعادة توجيهك إلى بوابة Railwire وسيطلب رقم هاتف محمول.

الخطوة 3: سيتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى رقم الهاتف الذي قدمته.

الخطوة 4: بمجرد اتصالك بشبكة RailWire WiFi ، سيستمر الاتصال لمدة 30 دقيقة.

الخطوة 5: ستتمتع خدمة WiFi بسرعة 1 ميجابت في الثانية وهي مجانية لأول 30 دقيقة.

الخطوة 6: لاستخدام مرفق WiFi بسرعة عالية لأكثر من 30 دقيقة، يتعين على المستخدمين اختيار خطة تقدم سرعة أعلى من خلال دفع رسوم رمزية.

الخطوة 7: ستبدأ خطط WiFi التي تقدمها RailWire من Rs. 10 في اليوم ، وفي هذه الباقة ، يتوفر إنترنت 5 جيجابايت بسرعة 34 ميجابت في الثانية.

الخطوة 8: بشكل ملحوظ ، أثناء اختيار خطة WiFi ، يمكنك اختيار إجراء المدفوعات عبر خيارات دفع متعددة مثل netbanking والمحافظ وبطاقات الائتمان و UPI. يمكنك اختيار طريقة الدفع على أساس راحتك. ضع في اعتبارك أن هذه خدمة WiFi للمستخدمين الذين يرغبون في الاتصال بالإنترنت أثناء وجودهم في محطة السكك الحديدية.

ومع ذلك لن يكون هناك اتصال بالإنترنت داخل القطار أثناء الرحلة بهذه الخطة.