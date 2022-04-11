مواصفات وعيوب هاتف سامسونغ Galaxy A23

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

طرحت شركة سامسونج الكورية هاتفها الجديد Samsung Galaxy A23، ضمن هواتف الفئة الاقتصادية، بقدرات تمكنه من المنافسة.

ويأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23، كبديل للنسخة السابقة Samsung Galaxy A22، ولكن بمواصفات أعلى.

مواصفات Samsung Galaxy A23

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23، بشاشة من النوع (PLS LCD) مساحتها 6.6 بوصة، جودتها (1080×2408) بيكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، ويتميز الهاتف بوجود “نوتش” في منتصف الشاشة.

تتميز شاشة الهاتف Samsung Galaxy A23 بوجود طبقة حماية من النوع (Corning Gorilla Glass) الجيل الخامس.

هاتف سامسونج الجديد يعمل وفقا لموقع “mobizil”، بمعالج من النوع (Snapdragon 680) بتقنية 6 نانو.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 الذي يبلغ وزنه 195 جراما، يأتي بكاميرا خلفية رباعية (50 – 5 – 2 – 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية “سيلفي” 8 ميجابيكسل.

ويتميز هاتف سامسونج الجديد، بكونه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة (FHD) بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة (HD) بدقة 720 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23، يأتي وفقا لموقع “gsmarena”، بأربعة ألوان، هي الأزرق والبينك والأبيض والأسود، ويأتي ببطارية سعتها 5 آلاف مللي أمبير وقوة شحن 25 واط، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج (One UI 4.1).

عيوب ومميزات Samsung Galaxy A23

يتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23، بالعديد من المميزات، أبرزها، وجود شاشة كبيرة، وبطارية تعمل لفترة طويلة، وشحن سريع، بالإضافة لدعم الهاتف للمثبت البصري (OIS) بالكاميرا الخلفية، كما أنه يدعم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

على الجهة الأخرى، يؤخذ على الهاتف بعض العيوب، أبرزها أنه لا يدعم خاصية تصوير الفيديوهات (4K)، ولا يدعم صوت “ستريو”، المعالج لا يقدم الأداء الأفضل في الألعاب، كما أن الشاشة ليست من النوع (AMOLED)، علاوة على عدم دعمه خاصية (NFC).