كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - تعتزم شركة أوبو الصينية طرح هاتفها Oppo K10 Pro خلال الأسابيع المقبلة،، والذي يعتبر ضمن أجهزة الفئة المتوسطة.

وكشف موقع “gsmarena” عن مواصفات هاتف أوبو الجديد، حيث يأتي بقدرات أفضل في الكاميرا والشاشة عن النسخة السابقة Oppo K10.

ونرصد في هذا التقرير بعض المعلومات عن هاتف أوبو الجديد Oppo K10 Pro، كأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة:

ـ هاتف أوبو Oppo K10 Pro، يأتي بشاشة من النوع (AMOLED) مساحتها 6.62 بوصة، ودقتها (2400 × 1080) بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، وجودة (FHD+).

ـ يتميز هاتف أوبو الجديد بوجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع وجود ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية “السيلفي”.

ـ يأتي هاتف أوبو Oppo K10 Pro، بكاميرا أمامية “سيلفي” 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثاية (50 – 8 – 2) ميجابيكسل.

ـ يعمل هاتف أوبو بمعالج من النوع (Qualcomm Snapdragon 888)، سرعته 2.8 جيجاهرتز.

هاتف أوبو Oppo K10 Proهاتف أوبو Oppo K10 Pro

وتستعد شركة أوبو الصينية خلال الأسابيع المقبلة، لطرح هاتفها Oppo K10 Pro، ضمن أجهزة الفئة المتوسطة.

وكشف موقع “gsmarena” عن مواصفات هاتف أوبو الجديد، حيث يأتي بقدرات أفضل في الكاميرا والشاشة عن النسخة السابقة Oppo K10.

ونرصد في هذا التقرير بعض المعلومات عن هاتف أوبو الجديد Oppo K10 Pro، كأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة:

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ـ هاتف أوبو Oppo K10 Pro، يأتي بشاشة من النوع (AMOLED) مساحتها 6.62 بوصة، ودقتها (2400 × 1080) بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، وجودة (FHD+).

ـ يتميز هاتف أوبو الجديد بوجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع وجود ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية “السيلفي”.

ـ يأتي هاتف أوبو Oppo K10 Pro، بكاميرا أمامية “سيلفي” 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثاية (50 – 8 – 2) ميجابيكسل.

ـ يعمل هاتف أوبو بمعالج من النوع (Qualcomm Snapdragon 888)، سرعته 2.8 جيجاهرتز.

ـ يتميز الهاتف ببطارية سعتها 5 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، يمكنها شحن الهاتف في 30 دقيقة.

ـ هاتف أوبو Oppo K10 Pro، يأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع ذاكر عشوائية (رام) 6 و8 و12 جيجابايت.

ـ من بين مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo K10 Pro، أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.