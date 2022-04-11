شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بـ100 مليار دولار فارق .. ثروة إيلون ماسك تتفوق على مؤسس أمازون "جيف بيزوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX، مكانته كأغنى رجل في العالم، حيث ارتفعت ثروته الصافية عن بقية أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022.

ففي أحدث قائمة فوربس، زاد ماسك صافي ثروته إلى 282 مليار دولار، وهو أكثر من 100 مليار دولار أغنى من مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته الصافية 183.6 مليار دولار، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وكان ماسك أحد أكبر المستفيدين من جائحة كوفيد -19، حيث بلغت ثروته الصافية 26.6 مليار دولار فقط في بداية عام 2020، وفي عام 2020 ، نمت ثروة ماسك بأكثر من 110 مليار دولار، وهو الرقم القياسي الأعلي مقارنة بأي شخص في تاريخ فوربس لتتبع هذه الأرقام.

وذكر التقرير أن ماسك ربح 90 مليار دولار أخرى في عام 2021 ، حيث أطاح ببيزوس من صدارة قائمة فوربس للأثرياء لبدء العام، وقال التقرير إن ماسك الآن أغنى بـ 115 مليار دولار من برنارد أرنو ، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH ، وهو ثالث أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 167.4 مليار دولار.

وأضافت أنه تجاوز بكثير أرقام مؤسسي مايكروسوفت بيل جيتس (134.2 مليار دولار) وستيف بالمر (97 مليار دولار)، ومؤخرًا ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Parag Agrawal إن منصة التدوين المصغر قد عينت Musk في مجلس إدارتها.