شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف ألبومات الصور من هاتف أيفون فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي كل جهاز أيفون محملاً مسبقًا بتطبيق Photos، حيث يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها أو نزلتها، كما أن ألبومات الصور طريقة جيدة لتنظيم الصور أو مقاطع الفيديو من الرحلات أو الأحداث، ومع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بحذف هذه الصور، يمكن أن يكون الأمر صعبًا.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه إذا قمت بمزامنة أيفون الخاص بك مع iCloud أو iTunes، فقد يتعذر حذف بعض الألبومات، ومع ذلك، فإن حذف الألبومات التي أنشأها المستخدم أسهل كثيرًا.





كيفية حذف الألبومات من أيفون في تطبيق الصور

1. افتح تطبيق الصور: الرمز الذي يشبه عجلة الألوان على أيفون.

2. اضغط على الألبومات على الشريط في الأسفل.

3. اضغط على خيار "رؤية الكل" على يمين الشاشة في قسم "ألبوماتي".

4. اضغط بعد ذلك فوق تحرير في الجزء العلوي الأيمن.

5. يجب أن تحتوي الألبومات التي يمكنك حذفها على أيقونة أعلى اليسار تبدو كدائرة حمراء بها خط، قم بالتبديل أو التمرير للعثور على الألبوم الذي ترغب في حذفه، ثم اضغط فوق الرمز الأحمر.

6. يجب أن تنبثق قائمة من أسفل الشاشة تسألك عما إذا كنت متأكدًا من رغبتك في حذف الألبوم، إذا كان الأمر كذلك، فاضغط فوق حذف الألبوم.

7. عند الانتهاء من حذف الألبومات، اضغط فوق تم في أعلى يمين الشاشة.

تقوم بعض تطبيقات الجهات الخارجية مثل تويتر وواتس آب بإنشاء ألبومات في تطبيق الصور الخاص بك متى سمحت لهم بالوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

تحتوي هذه الألبومات على أي شيء قد تكون أرسلته أو التقطته أو نزلته داخل التطبيق، ويمكنك حذف هذه الألبومات باتباع نفس الخطوات.



لماذا لا يمكنك حذف بعض الألبومات من أيفون؟ لماذا لا يمكنك حذف بعض الألبومات من أيفون؟ إذا قمت بمزامنة أيفون الخاص بك مع iCloud أو iTunes، فمن المحتمل ألا تتمكن من حذف بعض ألبومات الصور من نظام iOS الخاص بك، ولا يمكن حذف الألبومات التي تم تنسيقها بواسطة تطبيق Photos على أيفون، مثل Screenshots أو Selfies.

ومع ذلك، إذا قمت بإنشاء ألبوم عن طريق الضغط فوق الزر + وإضافة الصور إليه بنفسك، فيمكنك حذفه.