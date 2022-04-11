قرار “لا يخطر على بال”… إيلون ماسك خارج مجلس تويتر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:09 صباحاً - في قرار مفاجئ ولا يخطر على بال، قرر إيلون ماسك الخروج من مجلس تويتر، حتى قبل أن ينضم إليه!

فقد أعلن باراغ أغراوال الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الشهيرة، اليوم الاثنين بتغريدة على حسابه، أن صاحب شركة تيسلا الشهيرة، الذي حاز على أكبر حصة من أسهم الشركة الأسبوع الماضي، قرر عدم الانضمام إلى مجلس الإدارة.

كما نشر رسالة أو مذكرة موجزة وجهها إلى الموظفين لإعلامهم بهذا القرار، موضحا أن تلك الخطوة اتخذت بعد نقاشات عدة بين أعضاء المجلس وإيلون نفسه.

“لصالح الشركة”

إلى ذلك، أشار إلى أنه كان من المفترض أن ينضم الملياردير الأميركي إلى هذا المجلس في التاسع من أبريل الحالي، ليساهم كما غيره من الأعضاء في تطوير الشركة، إلا أنه أبلغهم في نفس اليوم أنه قرر عدم المشاركة. وأردف كاتباً “أعتقد أن هذا القرار لصالح الشركة”.

وختم مؤكدا أن هذا القرار سيثير بلا شك ضجة خلال الأيام المقبلة، إلا أنه دعا موظفي “العصفور الأزرق” إلى عدم أخذ تلك الجلبة بعين الاعتبار، والتركيز على العمل الجاد والدؤوب للمضي قدما بما هو لصالح تويتر وتقدمه!

انتقادات وسخرية لم تهدأ

يذكر أن ماسك الذي يتابعه نحو 81 مليون مستخدم، دأب منذ الاثنين الماضي، بعد أن أصبح مالك أكبر حصة في الشركة، بشرائه 9.2 بالمئة من أسهمها بقيمة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار، على توجيه سلسلة انتقادات لتويتر، لا بل سخر من المنصة أيضاً.

ولعل آخر إبداعاته هذه كانت فجر اليوم، إذ عمد إلى توجيه سهامه الحادة لنموذج الاشتراك في “Twitter Blue” على وجه التحديد، منتقدا ميزة التعديل التي يضمنها، ومعتبرا أنها غير مفيدة على الإطلاق.

كما انتقد أيضا في نفس التغريدة فجرا، “الشريط الذي يظهر أسفل التغريدة”، واصفاً إياه بالمزعج!

أتى ذلك، بعد أن نشر سلسلة تغريدات استفزازية في وقت سابق، إذ دعا الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إلى ضرورة أن يحظر “تويتر بلو” الإعلانات، ويخفض سعره البالغ 2.99 دولارا شهريا.

فيما من العروف أن الشركة تحصل ما يقارب 90 بالمئة من إيراداتها من الإعلانات.

كذلك اقترح عليه التفكير جديا في قبول عملة dogecoin المشفرة كدفعة مقابل خدمة الاشتراك. وقال أيضا إن على المشتركين أن يحصلوا على علامة المصادقة الزرقاء.

إلى ذلك، سخر من مقر تويتر “الفارغ” في سان فرانسيسكو، مقترحا تحويله إلى مقر للمشردين!

وفيما لم يعرف الهدف من تلك التغريدات الساخرة، التي أطلقها أحد أغنى أغنياء العالم المثير للجدل، وما إذا كان حقا يسعى إلى إدخال تعديلات على المنصة، إلا أن أسهم تويتر ارتفعت منذ الإعلان عن تملك الحصة الأكبر فيها الأسبوع الماضي!

أما قرار خروجه من مجلس إدارتها، فلا تزال تبعاته قيد الاختبار، فيما تساءل العديد من متابعي ماسك على تويتر ما إذا كانت ميزة تعديل التغريدة التي اقترحها سابقا، ستبقى بعد رحيله؟!