شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبحث استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى للخوارزميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت الصين ما تصفه بأنه إساءة استخدام محتملة للخوارزميات من جانب عمالقة الإنترنت لديها، وتخطط لإرسال مسؤولين حكوميين لإجراء عمليات فحص شخصية، حيث قالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، الجهة المنظمة للإنترنت التي تسيطر عليها الدولة، إنها ستستهدف مواقع ومنصات ذات تأثير كبير لكنها لم تستدع أي شركات بعينها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يريد المنظم من شركات التكنولوجيا تقديم خوارزمياتها للمراجعة لمنع إساءة الاستخدام والمعلومات الكاذبة.

إذا قرر المسؤولون أن خوارزميات الشركة معيبة أو غير قانونية إلى حد ما، فإن الشركات تواجه عقوبات غير محددة.

تعتمد معظم شركات التكنولوجيا التي تقدم توصيات المحتوى سواء كان محرك بحث Google أو موجز الأخبار على فيس بوك أو صفحة TikTok For You على الخوارزميات لإظهار النتائج.

يهدف هذا الإعلان الأخير الصادر عن الجهة المنظمة في الصين إلى جعل أكبر شركات التكنولوجيا تتماشى مع قواعد الإدارة الحسابية، التي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام.

هذه القواعد وفقًا لمشروع DigiChina في ستانفورد، تحظر الأخبار المزيفة التي يتم إنشاؤها عن طريق الخوارزميات.

وذكرت بلومبرج أنها تهدف أيضًا إلى الحد من الإدمان على الإنترنت، وتعطيل الاضطرابات الاجتماعية، أو الإضرار بالأمن القومي للصين.

يعد التدخل في الخوارزميات أحدث محاولة من جانب الصين لكبح القوة المتنامية للشركات التكنولوجية الكبرى، والتي تشمل عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت JD.com، والشركة الأم لـ TikTok ByteDance، وتكتل الدفع والتجارة Alibaba.

كما أنه بفضل الشعبية الهائلة لتطبيقاتها ومواقعها، وتزايد الاتصال في الصين، حولت هذه الشركات مؤسسيها إلى مليارديرات.

لكن الصين حريصة على الاحتفاظ بالسيطرة المركزية على الإنترنت، وتستهدف كيفية جمع هذه الشركات للبيانات؛ أين وكيف يمكنهم ذلك؛ وممارسة الضغط بشكل غير مباشر على الرؤساء التنفيذيين المؤسسين.

وتعد الصين ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق من خوارزميات شركات التكنولوجيا، وهي نقطة شائكة للمشرعين القلقين بأمريكا أيضا بشأن كل شيء من الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت إلى حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.