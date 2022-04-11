شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8، كما يلى:





هاتف iPhone SE 2022السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.





-هاتف iPhone 8 الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A11 Fusion.

الذاكرة الداخلية:256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 1821 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.