شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية أخذ لقطة شاشة من ساعة Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Watch بلا شك واحدة من أكثر الساعات الذكية شهرة في جميع أنحاء العالم، الجهاز القابل للارتداء يشبه إصدارًا أصغر من iPhone، ويمكنه القيام بجميع الوظائف الأساسية التي يمكن للهاتف الذكي القيام بها مثل الاتصال والرسائل النصية وتشغيل الموسيقى وتصفح الإنترنت والعديد من الميزات الأخرى.

لكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا التقاط لقطة شاشة على Apple Watch، ويعد أخذ لقطة شاشة عملية بسيطة للغاية على جهاز iPhone، ما عليك سوى الضغط على الزرين في وقت واحد أو يمكنك حتى التقاط لقطة شاشة بمجرد النقر على اللوحة الخلفية. وبالمثل ، يمكنك أيضًا حفظ لقطة شاشة من Apple Watch ولكنك تحتاج إلى تمكين الميزة أولاً. إذا كنت تريد معرفة كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق Watch على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. اضغط على علامة التبويب My Watch في الزاوية اليسرى السفلية من شاشتك.

3. اضغط على عام.

4. قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل التبديل لـ Enable Screenshots.

5. بمجرد تمكين الميزة ، يمكنك التقاط لقطات شاشة على Apple Watch عن طريق النقر فوق Digital Crown والزر الجانبي في نفس الوقت.

وبعد التقاط لقطة شاشة على Apple Watch ، يمكنك العثور عليها في مجلد Screenshots في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكنك أيضًا تعديل لقطة الشاشة أو مشاركتها أو حذفها من تطبيق الصور تمامًا مثل أي صورة أخرى.