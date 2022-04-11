شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع أسعار سياراتها Model 3.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة تسلا قررت رفع أسعار سيارة Model 3 من جديد، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها Tesla مستوى تسعير السيارة؛ للحفاظ على هامش الربح.

وجاءت الزيادة لتستهدف سيارات Model 3 Long Range وModel 3 Performance، وهي الإصدارات التي تعتمد على بطاريات nickel كبديل لبطارية LFP منخفضة التكلفة التي تدعم Model 3.

وقد بدأت سيارة Model 3 LR started هذا العام بسعر 50990 دولارا وهو ارتفاع كبير عن سعر السيارة في مارس 2021، حيث توفرت السيارة خلال هذا الوقت بسعر 48000 دولار.

وعادت Tesla لرفع السعر من جديد إلى 51990 دولارا في بداية شهر مارس 2022، لتتبعها زيادة جديدة في السعر مؤخرا إلى 54490 دولارا.

فيما يؤكد المحللون أن صانعة السيارات الكهربائية تخطط للحفاظ على هامش الربح في إصدارات الشركة خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية.