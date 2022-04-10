شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tencent تغلق قطاع بث ألعاب الفيديو التابع لها.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Tencent Holdings الصينية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، إنها ستغلق وحدة Penguin Esports في أوائل يونيو ، حيث تعمل على تبسيط أعمالها في أعقاب حملة تنظيمية.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي WeChat أن قرار إغلاق المنصة التي تبلغ من العمر ست سنوات، حيث يمكن للمضيفين البث المباشر لأنفسهم وهم يلعبون ألعابًا في نموذج مشابه لـ Twitch من أمازون، تم اتخاذه بسبب "تغييرات في إستراتيجية تطوير الأعمال"، لكنها لم تكشف مزيد من التفاصيل.

ومنعت بكين العام الماضي محاولة الشركة لإنشاء لعبة بث عملاقة لألعاب الفيديو بقيمة 10 مليارات دولار من خلال دمج أكبر لاعبين في السوق هما Huya و DouYu على أسس مكافحة الاحتكار، وقالت Huya في ذلك الوقت إنها تخطط لدمج Penguin Esports في الكيان الجديد.

وأفادت رويترز أن حملة تنظيمية صينية واسعة النطاق استهدفت عمالقة التكنولوجيا على مدار العام ونصف العام الماضيين، مما أجبرهم على تجديد ممارسات السوق المشتركة مرة واحدة ودفع مجموعة تينسنت ونظيرتها مجموعة علي بابا لوضع خطط لتسريح العمال.

وقالت Tencent يوم الخميس إن Penguin Esports توقفت عن استقبال مستخدمين جدد أو مضيفين للبث المباشر كما منعت المستخدمين الحاليين من إضافة حساباتهم بأثر فوري، وأضافت أنه ستتم إزالة التطبيق من جميع متاجر التطبيقات وسيتوقف عن العمل بحلول 7 يونيو.

ومن بين المنتجات الأخرى التي سحبت Tencent عنها في الأشهر الأخيرة منصة التجارة الإلكترونية Xiao'e Pinpin في فبراير، كما أوقفت خدمات ألعاب الفيديو، بما في ذلك Fortnite التي حققت نجاحًا كبيرًا في Epic Games ، والتي خططت Tencent لنشرها في الصين القارية.