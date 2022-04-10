لامبورغيني تُطلِق “NFT” مميزّا مع طراز لن يُنتج مرة أخرى!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

تقترب السيارة الرياضية الفائقة “أفنتادور” الأسطورية من مرحلة نهاية إنتاجها، وذلك مع توجّه “أوتوموبيلي لامبورغيني” (Automobili Lamborghini) لجعل كامل مجموعة طرازاتها كهربائية في 2023 و2024.

آخر أفنتادور

وتوافقاً مع هذا وكجزء من مشروع غير مسبوق، ستقوم العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة بإجراء مزاد على آخر سيارة “لامبورغيني أفنتادور LP 780-4 آلتيماي كوبيه” (Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé) يتم إنتاجها على الإطلاق، بالإضافة إلى رمز غير قابل للاستبدال (NFT) فريد من نوعه تم ابتداعه خصّيصاً، وذلك بالتعاون مع اثنين من أكثر المبتكرين تميّزاً في وقتنا الحالي، وهما الفنّانة المعاصرة كريستا كيم، والمبدع ستيف آوكي، ووكالة [INVNT GROUP]™ الدولية الرائدة في مجال إخبار قصص العلامات التجارية بأسلوب حي. ويُعتبَر إطلاق رمز “لامبورغيني آلتيميت” (Lamborghini “Ultimate”) أول NFT في العالم و الوحيد من نوعه لسيارة رياضية فائقة.

وهذه المرّة الأولى التي تقوم “لامبورغيني” بإجراء مزاد على سيارة رياضية فائقة مرتبطة برمز NFT حصري، وذلك قبل أن يتحوّل الطراز الأبرز لدى العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة إلى سيارة بمحرّك V12 هجين قابلة للوصل بمقبس كهربائي خارجي. وسوف يصبح الجامع المحظوظ للمقتنيات المتميّزة جزءً من أسطورة العلامة التجارية، وستتاح له فرصة الاستفادة من العديد من المزايا والمرافق المخصَّصة لكبار الشخصيات، والتي تشمل لقاءً افتراضياً مع ستيف آوكي وكريستا كيم. وسيكون هناك جامع واحد فقط للمقتنيات الفريدة الذي سيمتلك رمز “لامبورغيني آلتيماي” غير القابل للاستبدال قياس 1:1 المميّز.

رمز NFT

الجدير ذكره أن هذا العمل يمثّل رمز NFT الأول في العالم على الإطلاق الذي يتم إجراء مزاد عليه مع سيارة رياضية فائقة فعلية. سيتم استضافة البيع في مزاد مخصص عبر الإنترنت من قبل RM Sotheby”s، دار مزادات السيارات الأول في العالم لهواة التجميع.

وشرح ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أوتوموبيلي لامبورغيني” قائلاً: “إن “لامبورغيني” ومجتمع NFT يتلاءمان تماماً مع بعضهما البعض كوننا نتشارك فيما بيننا الكثير من القِيَم. فكلانا نعتمد على الابتكار المفعَم بروح الشباب ونسعى وراء مشاريع غير متوقَّعة وحلول تقنية ريادية. وهذا المشروع خاص جداً بالنسبة لنا كونه الأول من نوعه فعلياً، وهو درب لم يسلكه أحد قبلنا، كما إن التعاون مع هكذا مبدعين يجعله خاصّاً أكثر.”

تقوم كريستا كيم بابتكار الجزء البصري من هذا الرمز غير القابل للاستبدال، وسيشتمل على عملها الشهير Mars House (منزل المرّيخ) وطابعها الفنّي الحصري. كم ستظهر تدرّجاتها المميّزة في عملية التخصيص الحصرية لسيارة “لامبورغيني أفنتادور كوبيه”. وحول هذا أوضحت تقول: “تتميّز “أفنتادور” هذه بكونها أسطورة حقيقية، فهي أول سيارة رياضية فائقة فعلية ورقمية معاً في عالم الميتافيرس! وهي بالتالي تمثّل التلاقي بين حالات الإدراك العليا مع التصاميم والتقنيات المتطوّرة جداً، وبالتالي فإننا نشهد عبرها على الجمال الذي يرتقي إلى مستوى آخر.”

أما ستيف آوكي، فسيعمل على ابتداع المقطع الموسيقي لرمز NFT الخاص، وهو عبارة عن موسيقى حصرية للسيارة الفعلية مستلهَمة من آخر “أفنتادور”، كما إنه سينخرط في مجال تصميم رمز NFT وتخصيص السيارة الفعلية، وقال بهذا الخصوص: “تشرّفني جداً الشراكة مع “لامبورغيني” وكريستا كيم في هذا المشروع التاريخي! فهذا الإطلاق يمثّل التقاطع الأمثل – حيث يتلاقى العالم الحسّي والفن الرقمي والموسيقى الرائعة معاً لتشكيل عنصر واحد متكامل.”

ولقد اجتمعت هذه الأسماء البارزة الثلاثة معاً، بالشراكة مع [INVNT GROUP] وما تبرع فيه من مجالات تخصّصية عدّة، لتطوير رمز NFT بشكل إبداعي. وقال سكوت كولّاثر، الرئيس والمدير التنفيذي لدى [INVNT GROUP]: “إن تعاوننا مع “لامبورغيني” وستيف آوكي وكريستا كيم يعبّر عن ابتكارنا غير المحدود في جمع العلامات التجارية والفنّانين معاً. وأنا فخور جداً بمجموعتنا الدولية بأكملها، وبالأخصّ فريقنا الابتكاري في سنغافورة، INVNT.ATOM، واستوديو المحتوى الرقمي HEVĒ، وفريق الاتصالات التسويقية في [INVNT GROUP].”

يُشار إلى أن المزاد على رمز NFT وسيارة “لامبورغيني أفنتادور LP 780-4 آلتيماي كوبيه” الحصرية سيتم بواسطة RM Sotheby”s في 19 ابريل – 6:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا / 8:00 مساء بتوقيت دبي.