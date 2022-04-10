شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تمتلك 5000 محطة إنترنت ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة SpaceX بقيادة Elon Musk، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتسليم 5000 محطة من محطات Starlink إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتم قطع اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا بشكل دائم بسبب هجوم إلكتروني في يوم الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "ستتيح محطات ستارلينك الفضائية اتصالاً غير محدود وغير مقيّد بالبيانات من أي مكان في أوكرانيا"، وستسمح المحطات أيضًا للموظفين العموميين ومقدمي خدمات المواطنين المهمين بمواصلة التواصل داخل أوكرانيا ومع بقية العالم.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن بإمكانها أن تصمد حتى "العدوان الوحشي" الروسي الذي قطع اتصالات البنية التحتية للاتصالات الخلوية أو الألياف البصرية الأوكرانية.

وقامت شركة سبيس إكس بتسليم 3667 قمراً صناعياً بتكلفة "حوالي 10 ملايين دولار"، مع قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراء 1333 محطة طرفية متبقية، وفقاً لإصدار سابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي 26 فبراير، دعا ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، ووزير التحول الرقمي الأوكرانى، ماسك للمساعدة في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا غزوًا وهجمات إلكترونية مستمرة من قبل القوات الروسية.

وقام فيدوروف بالتغريد: "بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء - تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات Starlink ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف".

وردا على ذلك، وعد Musk بإرسال شاحنة مليئة بمحطات مستخدم Starlink إلى أوكرانيا، وقال "ماسك": "أبراج الخلايا إما أن يتم تفجيرها أو أنها تتعرض للتشويش، هناك عمود أساسي من الألياف يعرف الروس به، كان من المحتمل جدًا أن يقطعوا هذا الرابط الليفي، وهذا من شأنه أن يترك أوكرانيا مع عدد قليل جدًا من الوصلات المفتوحة"، "لذلك قد يكون برنامج ستارلينك، بالتأكيد في بعض أجزاء أوكرانيا، هو الرابط الوحيد".