شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أكواد QR codes المستخدمة فى دفع الأموال.. وهل هى خطرة أم آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين التغييرات العديدة التي أحدثها الوباء الاستخدام الواسع النطاق لرموز الاستجابة السريعة QR codes، والتمثيلات الرسومية للبيانات الرقمية التي يمكن طباعتها ومسحها ضوئيًا لاحقًا بواسطة هاتف ذكي أو جهاز آخر.

وتحتوي رموز QR على مجموعة واسعة من الاستخدامات التي تساعد الأشخاص على تجنب الاتصال بالأشياء والتفاعلات الوثيقة مع أشخاص آخرين، بما في ذلك مشاركة قوائم المطاعم، والاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني، ومعلومات مبيعات السيارات والمنزل، وتسجيل الدخول والخروج من المواعيد الطبية والمهنية.

وتعد رموز QR هي أقرب الأقرباء للرموز الشريطية الموجودة على عبوات المنتج التي يمسحها الصرافون باستخدام الماسحات الضوئية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لإعلام كمبيوتر الخروج بالمنتجات التي يتم شراؤها.

وتخزن الرموز الشريطية المعلومات على طول محور واحد، أفقيًا، وتخزن أكواد QR المعلومات في كل من المحاور الرأسية والأفقية، مما يسمح لها بحمل المزيد من البيانات بشكل ملحوظ، وهذا المقدار الإضافي من البيانات هو ما يجعل رموز QR متعددة الاستخدامات.

تشريح رمز الاستجابة السريعة

في حين أنه من السهل على الأشخاص قراءة الأرقام العربية، إلا أنه من الصعب على الكمبيوتر، حيث تقوم الرموز الشريطية بتشفير البيانات الأبجدية الرقمية كسلسلة من الخطوط السوداء والبيضاء بعرض مختلف، وفي المتجر، تسجل الرموز الشريطية مجموعة الأرقام التي تحدد معرّف المنتج، وبشكل حاسم، البيانات المخزنة في الرموز الشريطية زائدة عن الحاجة، وحتى إذا تم إتلاف جزء من الرمز الشريطي أو حجبه، فلا يزال بإمكان الجهاز قراءة معرّف المنتج.

وتم تصميم رموز QR ليتم مسحها ضوئيًا باستخدام كاميرا، مثل تلك الموجودة على هاتفك الذكي، حيث أن مسح رمز الاستجابة السريعة مدمج في العديد من تطبيقات الكاميرا لنظامي التشغيل Android وiOS، وغالبًا ما تستخدم رموز QR لتخزين روابط الويب؛ ومع ذلك، يمكنهم تخزين بيانات عشوائية، مثل النصوص أو الصور.

عندما تقوم بمسح رمز QR ضوئيًا، يقوم قارئ QR الموجود في كاميرا هاتفك بفك الشفرة، وتقوم المعلومات الناتجة بتشغيل إجراء على هاتفك، إذا كان رمز الاستجابة السريعة يحمل عنوان URL، فسيقدم لك هاتفك عنوان URL. اضغط عليه، وسيفتح المتصفح الافتراضي لهاتفك صفحة الويب