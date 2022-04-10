شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 مميزات جديدة يحصل عليها مستخدمو Windows 11.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى مايكروسوفت أخبار جيدة لمستخدمي Windows 11، حيث تضيف الشركة مجموعة من ميزات الأمان والإنتاجية الجديدة إلى أحدث جيل من أنظمة التشغيل، وتسميها الشركة "تحديثات مهمة" لنظام التشغيل، وفيما يلى أبرز الميزات الرئيسية التي يجب أن تجربها:

-"تنبيه القراصنة" يحصل Windows 11 على ميزات محسّنة للكشف عن التصيد الاحتيالي والحماية منه، وكجزء من مايكروسوفت Defender SmartScreen، ستقوم الميزة الجديدة بتنبيه المستخدمين في حالة قيامهم بإدخال بيانات اعتماد مايكروسوفت الخاصة بهم في تطبيق ضار أو موقع ويب تم اختراقه.





-التحكم الذكي في التطبيقاتتضيف ميزة أمان أخرى في Windows 11 المزيد من الأسنان إلى عنصر التحكم الذكي في التطبيقات، سيستخدم هذا توقيع الرمز جنبًا إلى جنب مع نموذج مايكروسوفت AI لضمان تشغيل التطبيقات الموثوقة فقط وحظر التطبيقات غير الموثوق بها افتراضيًا.





-ميزة "النسخ النصي التلقائي" على مستوى النظاميحصل Windows 11 على ميزة Live Caption على مستوى النظام، ميزة الوصول، سوف تساعد المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع ومتعلمي اللغة على فهم المحتوى المنطوق.





-إملاء الأوامر من خلال الوصول الصوتيستسمح ميزة الوصول الصوتي في Windows 11 للمستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين يعانون من إصابات الإجهاد المتكررة مثل متلازمة النفق الرسغي بالتحكم في أجهزتهم التي تعمل بنظام Windows 11 باستخدام الصوت يمكن للمستخدمين إملاء الأوامر على أجهزة الكمبيوتر / أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم من بين أشياء أخرى.





File Explorer يحصل على "قوة" السحابةتقوم مايكروسوفت بتحديث File Explorer بقدرات سحابية، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على البيانات والملفات / الوصول إليها بسهولة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في مكان مركزي واحد





أنجز الكثير في مستكشف الملفات باستخدام علامات التبويبتقدم مايكروسوفت أيضًا علامات تبويب في File Explorer، سيتمكن المستخدمون من تثبيت الملفات وإنشاء علامات تبويب في File Explorer.





ميزات جديدة لاجتماعات الفيديوستتم إضافة وضوح الصوت والتركيز الصوتي وطمس الخلفية البورتريه والتواصل بالعين وميزات التأطير التلقائي إلى Windows 11 كجزء من ميزات الاجتماع الجديدة.





التكامل بين Windows 11 و Windows 365أكدت مايكروسوفت تقديم عمليات تكامل جديدة بين Windows 11 وWindows 365 المستند إلى السحابة، ويهدف التكامل إلى تحقيق حركة سلسة بين Cloud PC وLocal PC، والقدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت وإعادة المزامنة عندما يكون النظام متصلاً بالإنترنت دون فقد أي بيانات.