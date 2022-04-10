شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: هل تويتر يحتضر؟ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكَّك ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بشكل استفزازى فى فرص بقاء "تويتر"، بعد شرائه المفاجئ لحصة فى المنصة، وفقا لتقرير البيان الاماراتية.

وتساءل ماسك، فى تغريدة أمس: "هل تويتر يحتضر؟"، ولتوضيح ذلك، نشر إحصائيات عن أفضل 10 حسابات على "تويتر" تحظى بأكبر عدد من المتابعين.

وأعرب عن أسفه قائلاً: "معظم هذه الحسابات الكبرى نادراً ما تغرد وتنشر القليل جداً من المحتوى".

ومن بين أفضل 10 حسابات على "تويتر": حسابات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ونجوم البوب جاستن بيبر، وكاتي بيري، وريانا، وتايلور سويفت، وليدي جاجا، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

ويحتل ماسك المركز الثامن في التصنيف العالمي مع أكثر من 81 مليون مشترك، وكتب ماسك أن سويفت لم تنشر أي شيء في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن بيبر لم ينشر سوى مرة واحدة فقط فى العام بكامله.